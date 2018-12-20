Пентагон подтвердил, что США выводят солдат из Сирии

Однако кампания против ИГ не окончена, подчеркнули в минобороны США.

Соединенные Штаты начали процесс вывода своего воинского контингента из Сирии после того, как международная контртеррористическая коалиция во главе с США освободила там все удерживаемые боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) территории. Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении пресс-секретаря минобороны США Даны Уайт.

"Коалиция освободила удерживаемые ИГ территории, однако кампания против ИГ не окончена. Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании", - отметила она.

"В интересах защиты сил и в интересах безопасности операций мы не будем оглашать иных деталей", - подчеркнула Уайт. При этом она отметила, что Соединенные Штаты "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ везде, где бы она [группировка] ни действовала".

Ранее Трамп написал на своей станице в Twitter, что Соединенные Штаты добились победы над ИГ в Сирии, что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента. По данным агентства Reuters, США намерены вывести войска с территории Сирии в течение 60-100 дней

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