Миграционный пакт приняла Генассамблея ООН

Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против.

Миграционный пакт ООН не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН. Документ одобрили 152 страны, еще пять выступили против, сообщает Dw.com.

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9 — António Guterres (@antonioguterres) 19 декабря 2018 г.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет участвующих в пакте государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради всеобщего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.

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