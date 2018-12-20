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Миграционный пакт приняла Генассамблея ООН

Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против.

Фото : DW20 декабря 2018, 08:30

Миграционный пакт ООН не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН. Документ одобрили 152 страны, еще пять выступили против, сообщает Dw.com.

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет участвующих в пакте государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради всеобщего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.


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