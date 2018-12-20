Казахстанцы судятся с банками из-за незаконных комиссий

Незаконность комиссии за ведение ссудного счета подтвердили юристы и специалисты Национального банка.

Больше 40% всех гражданских исков в судах первой инстанции - жалобы граждан на финансовые институты. В основном споры идут вокруг комиссий при кредитовании, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Люди считают, что суммы были начислены незаконно. Ажиотаж подогревает информация в социальных сетях о возможности вернуть удержанные суммы через суд.

Что говорят юристы и сами банкиры?

Сотрудник банка:

- Вам одобрили кредит. Вы должны будете выплачивать ежемесячно по 50 тысяч + комиссия за обслуживание, банковская ставка.

Получить кредит, если у вас есть постоянных доход и положительная кредитная история, несложно. Банк охотно выдаст заем. Вам вручат договор, где пропишут график погашения основного долга, вознаграждение банку. А могут и приписать обязательства, которые не всегда законны.

Засомневалась в правомерности начисления некоторых комиссий и Жансая Зайв. В 2014 году девушка приобрела автомобиль в кредит. С банком рассчиталась полностью. Правда, как выяснилось позже, переплатила.

Жансая Зайв, жительница Астаны:

- Я обратилась к юристам, когда услышала от знакомых, что возможен возврат незаконной комиссии. Поскольку кредит закрывала досрочно, сумма этой комиссии у меня составила 150 тысяч. Если бы платила по графику, она оказалась бы выше.

Незаконность комиссии за ведение ссудного счета подтвердили и юристы, и специалисты Национального банка. В графике погашения банковского займа она прописывается аббревиатурой КВСС, КОК.

Раушан Бирмаганбетова, главный специалист Центрального филиала НБ РК:

- Согласно закону о банках, банки вправе взымать комиссию за ведение и открытие банковских счетов. Но ссудный счет он не относится к банковскому счету, поскольку он отражает позиции в бухгалтерском учете. Соответственно, БВУ не вправе взимать комиссию за ведение ссудного счета.

Эта комиссия предусмотрена за дополнительную услугу банка. Если быть точнее, за контроль за финансовой дисциплиной заемщика. Когда и какую сумму внес клиент. Услугу, в которой заинтересован сам банк, а не заемщик, ежемесячно оплачивает последний. Кроме того, процесс контроля уже автоматизирован.

Болатбек Айткулов, юрист:

- Суд говорит, что это мнимая услуга. Пользу она гражданину не приносит. Он уже оплатил услугу банковскую. То есть выплачивая заем, он уже оплатил. Зачастую этот счет увеличивается от 7 до 15 тысяч. Это зависит от суммы кредита. Бывает, мы сталкивались в договорах займа, что фиксированная сумма. Если сумма займа была, допустим, 10 млн. Представьте, 0,05%, то это может составлять до 10 тысяч ежемесячно. То есть до 10 тысяч человек переплачивают, не понимая за что, не ощущая и не получая конкретные услуги и благо.

Число жалоб на банки второго уровня от граждан возросло. Только в одной юридической фирме сейчас рассматривают порядка ста обращений от астанчан. Дистанционно – от жителей других регионов. Среди сотен тысяч гражданских дел, которые рассматривает Верховный суд, 42% - это споры между гражданами и банками. Такое положение дел совсем не на пользу экономике, считает судья Верховного суда Алтай Касымов.

Алтай Касымов, судья Верховного суда РК:

- Я полагаю, что в этом вопросе должна быть инициатива Нацбанка, который является регулятором этих отношений и должен регулировать. Рекомендации указаны о том, чтобы Нацбанк усилил контроль над банками второго уровня. А чтобы Нацбанк усилил контроль, мы предлагаем в законодательном порядке внести изменения в предоставлении Нацбанку таких полномочий. Чтобы Нацбанк подготовил типовые договоры, провел экспертизу договоров и передал их банкам второго уровня, чтобы БВУ соблюдали.

Сегодня финансовые институты в составлении договоров свободны. Последствия такой "свободы" оказались не в пользу заемщиков. Кроме того, по мнению Алтая Касымова, необходимо принять закон о запрете ростовщичества. Подобные действуют во многих странах. Путем контроля комиссий и процентных ставок, они ограничивают чрезмерную прибыль банков.

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