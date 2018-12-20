Предложение запретить отсылки на формы договоров банковского займа на сайтах - анахронизм

По мнению авторов инициативы, такой способ оформления договорных отношений ущемляет интересы заемщиков, ограничивает их возможности ознакомиться с условиями получаемых займов.

Международный совет при Верховном Суде Республики Казахстан выступил с инициативой на законодательном уровне запретить заключение банками договоров банковского займа с физическими лицами с отсылочными нормами на примерные условия договоров, а также внутренние документы банка. Соответствующая рекомендация принята на заседании совета 16 ноября 2018 года.

По мнению авторов инициативы, такой способ оформления договорных отношений ущемляет интересы заемщиков, ограничивает их возможности ознакомиться с условиями получаемых займов. Предлагается, тем самым, перейти исключительно к бумажной форме договоров банковского займа с физическими лицами.

Присоединение к договору на сайте: как это работает?

Многие банки применяют практику заключения кредитных договоров с использованием форм договоров, размещенных на Интернет-ресурсе банка.

Как выглядит такой способ оформления договорных отношений?

Банк размещает на сайте примерные условия договора, которые выступают стандартом, типовой формой. Заемщик перед получением кредита подписывает договор или заявление, в котором указываются конкретные параметры получаемого займа (сумма, срок, ставка и прочее). Кроме того, в этом же документе заемщик выражает согласие на применение размещенных на банковском сайте условий договора банковского займа и подтверждает ознакомление с его условиями.

Подписываемый заемщиком документ по объему невелик, в нем указываются индивидуальные условия. Все прочие условия содержатся в публично доступной форме договора. Он как раз-таки подробный и объемный, может достигать десяток страниц.

Юридическая природа договоров на сайте

Что представляет из себя с юридической точки зрения такой способ заключения договора?

Банки по-разному именуют размещаемые в печати и на сайтах тексты договоров банковского займа: и договорами присоединения, и примерными условиями, и типовыми (стандартными) формами, и даже публичными договорами.

Верным является, на мой взгляд, характеристика их именно как примерных условий договора в соответствии со ст. 388 ГК РК (об этом подробнее смотрите здесь). Далее по тексту я буду именовать их примерными условиями или примерными договорами банковского займа.

Размещение условий договора на сайте - это, своего рода, сопутствующий способ оформления договорных отношений. Основной - это размещение текста примерного договора в печати. Дело в том, что Гражданский кодекс требует опубликования условий примерного договора не в любом публичном источнике, а именно в печати (пункт 1 статьи 388 ГК РК). Закон имеет в виду опубликование в периодическом печатном издании, коим признается газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца (ст. 1 Закона “О средствах массовой информации”). Интернет-ресурс печатным изданием не является.

Следовательно, размещение условий примерного договора банковского займа лишь на сайте банка недостаточно; необходимо его опубликование именно в печатном издании. Размещение же на интернет-ресурсе является дополнительным способом информирования клиентов о примерных условиях договора. Это намного удобнее для клиентов, им не нужно разыскивать определенный номер газеты, журнала в целях ознакомления, а достаточно лишь зайти на банковский сайт.

В целом конструкции примерных условий договоров, договоров присоединения применяются достаточно широко, особенно в области потребительской торговли, услуг. Сфера их применения расширяется. Во-первых, в этом отражается общая тенденция “публицизации” частного права (общепризнанно, что рассматриваемые конструкции в силу ограниченности свободы у одной из сторон определять условия договора не типичны для частного права). Во-вторых, Интернет и прочие современные технологии создают условия для публичного размещения информации, в том числе правовой в виде условий договора. Такой способ оформления договорных отношений - это быстро, удобно и просто.

Аргументы сторонников запрета

Но мы немного отвлеклись. Вернемся к инициативе о запрете публично размещаемых примерных договоров (в том числе через интернет-ресурс) и переходе к исключительно бумажной форме договоров банковского займа с физлицами.

На мой взгляд, в эпоху стремительного развития технологий и цифровизации документооборота это предложение выглядит более чем спорно.

Разберем доводы сторонников этой инициативы.

Довод 1: Заемщик лишен возможности ознакомиться с условиями кредитного договора, если его условия размещены на сайте.

А всегда ли заемщики внимательно читают текст договора даже в бумажном виде? Увы, не всегда. В лучшем случае иной заемщик пробежится глазами по тексту, зацепившись лишь на сумме, ставке и сроке кредита, в худшем - не будет читать вообще, проставив только подпись в конце договора (в основном так и происходит).

Наивно полагать, что, дав договор в бумажном виде, вы заставите заемщика внимательно прочитать его условия. Тот, кто хочет реально изучить договор, заранее ознакомится с его текстом хоть в бумажном, хоть в электронном виде. Бумажная форма - это не панацея. Проблема более глобальная - невысокая финансовая и юридическая грамотность населения, безответственность части заемщиков при принятии столь важных решений как получение кредита, предоставление имущества в залог и пр. Некоторые должники вспоминают о договоре только после того, как банки начинают принудительно взыскивать долг по кредиту; до этого момента мало кого заботит, под чем они подписались при получении займа. Вот это реальная проблема, и ее не решить, запретив заключение договора через Интернет.

Довод 2: Не каждый заемщик сможет/умеет пользоваться Интернетом, чтобы ознакомиться с содержанием банковских сайтов.

Статистика говорит о другом. По данным Министерства информации и коммуникации РК, на конец 2017 года проникновение Интернета в Казахстане составляло 77%, и эта цифра постоянно растет. Немаловажно, что в средней семье, имеющей доступ к Интернету, месячный доход превышает 100 тысяч тенге - как раз эта часть интересна для потребительского кредитования; с меньшими доходами получить кредит затруднительно.

Да, лиц пожилого возраста нельзя считать активными пользователями Интернета, но, с другой стороны, они и не относятся к группе потенциальных заемщиков: как правило, банки не кредитуют лиц пенсионного возраста.

Поэтому нельзя говорить, что заемщики ограничены в доступе к примерным условиям договора, если таковые размещены на Интернет-ресурсе банка.

Довод 3: Размещение примерных договоров на сайте создает возможности банкам “спрятать” важные условия в интернет-версии договора.

Это не так. Дело в том, что наиболее существенные условия договора банковского займа должны отражаться не в примерных условиях на сайте, а в договоре или заявлении о присоединении, под которым заемщик непосредственно ставит свою подпись. Это правило закреплено в перечне обязательных условий договора банковского займа (постановление Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18, пункт 10-2).

Так что наиболее важные условия кредита по действующему порядку все равно содержатся в непосредственно подписываемом заемщиком бумажном документе. Кроме того, каждому заемщику - физическому лицу вручают график платежей и памятку, в которой отражены все основные условия кредита и денежные обязательства заемщика (сумма, срок, ставка кредита и пр.).

Довод 4: Нет гарантий размещения на сайте корректной версии примерного договора.

У некоторых заемщиков вызывает опасение, что на сайте может оказаться не та версия примерных условий, которая была изначально в момент заключения договора банковского займа. Как доказать, что на момент заключения договора на сайте была размещена именно та самая, правильная, форма примерного договора?

Во-первых, как указывалось выше, примерные условия подлежат опубликованию в печати, а подменить текст публикации в печати “задней” датой невозможно. Во-вторых, можно зафиксировать у нотариуса содержание веб-страницы на определенную дату.

Примерным договорам в печати - нет, в Интернете - да!

Как видно, убедительные аргументы в пользу запрета размещения примерных договоров на Интернет-ресурсе отсутствуют. Напротив, практика заключения договоров посредством присоединения к примерным условиям позволяет снизить операционные расходы, в том числе на распечатывание договоров-талмудов, и в целом облегчить кредитный процесс без ущерба интересам заемщиков. Для самого клиента ознакомиться с содержанием договора на сайте удобнее и проще, чем искать то или иное печатное издание, в котором размещены примерные условия. Именно поэтому, на мой взгляд, следовало бы отказаться от правила размещения примерных договоров в печатных изданиях.

Более того, духу времени соответствовала бы практика заключения договоров банковского займа не только посредством бумажного подтверждения присоединения к примерным условиям, размещенным на банковском сайте, но и присоединения путем простого клика на Интернет-ресурсе банка, как это мы делаем при онлайн-покупках (то есть без подтверждения на бумажном носителе).

Допуская заключение кредитных договоров через веб-сайты, можно установить процедуру аутентификации текста примерных условий договоров, размещаемых на сайте. Например, можно установить правило, что банки обязаны депонировать (хранить) в Национальном банке тексты примерных договоров и вносимых в него изменений во избежание случаев подмены, скрытного изменения их условий. В случае спора всегда можно будет убедиться, с тем ли текстом примерного договора согласился заемщик.

Читал или не читал: на ком риск?

В чем можно согласиться с авторами инициативы, так это в том, что примерные условия кредитных договоров с физлицами не должны содержать отсылок к внутренним нормативным документам банка, так как заемщики ограничены в возможностях ознакомления с ними.

Бесспорно и то, что физические лица - заемщики с точки зрения информированности об условиях получаемого займа, рисках, связанных с кредитованием, нуждаются в повышенной правовой защите по сравнению с заемщиками - юридическими лицами и ИП.

Однако такая защита должна иметь определенный предел. Риски, связанные с тем, что заемщик не стал читать текст заключаемого договора, не ознакомился с его содержанием, должны лежать на таком заемщике. На банке же должна лежать обязанность обеспечить возможность заемщику ознакомиться с текстом заключаемого договора (обеспечить наличие примерных условий договора на сайте в актуальной версии, а также бумажной версии в целях ознакомления по требованию заемщика).

Подчеркну: не обязанность убедиться в том, что клиент прочитал и уяснил смысл написанного в договоре, а обязанность обеспечить ознакомление клиента с условиями договора, не более. Будет ли последний читать или нет - это уже, извините, забота и ответственность самого заемщика.

Наличие подписи заемщика на тексте договора или заявлении, по которому им выражено согласие на применение примерных условий договора банковского займа, создает презумпцию того, что банк предоставил потребителю возможность ознакомиться с его содержанием, и заемщик прочитал и согласился на условия займа.

Потребительский рынок уходит в Интернет, это признанный тренд. На этом фоне предложение отказаться от заключения кредитных договоров путем присоединения к публично размещенным условиям и перейти исключительно на бумажную версию договоров выглядит анахронизмом.

В случае введения запрета на такой способ заключения договора банковского займа будет создан опасный прецедент: сегодня запретят примерные договоры для банковских займов, а завтра запрет может коснуться других сфер потребительского рынка. Эдак вообще могут поставить под сомнение существование в гражданском законодательстве конструкции примерных договоров и договоров присоединения.

И еще. Запрещая совершение сделок через Интернет, далеко ли мы продвинемся в развитии “Цифрового Казахстана”?

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!