Сенат освободил от должностей троих судей Верховного суда РК

Двое судей перешли на другую работу, а третий вышел в отставку.

На пленарном заседании сената парламента депутаты освободили от должностей ряд судей Верховного суда РК в связи с назначением на другие должности и выходом в отставку, передает корреспондент Zakon.kz.

"На ваше внимание выносится рассмотрение представления Президента РК об освобождении Ержана Кокеновича Даулиева и Ербола Мухажановича Рахимбекова с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Указом Президента РК Рахимбеков назначен председателем областного суда Шымкентского суда. В связи с тем, что Даулиев и Рахимбеков переходят на другую работу, а Даулета Даулетовича Нуралина в связи с отставкой прошу поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей", - сказал председатель Высшего судебного совета РК Талгат Донаков.

Как отметил спикер сената Касым-Жомарт Токаев, комитет палаты по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, предварительно обсудив представление Президента РК, и представил свое заключение по освобождению от должностей судей Верховного суда.

Решение Сената озвучил депутат и глава этого комитета Георгий Ким.

"Наш комитет, рассмотрев представление Президента РК, пришел к выводу, что данный вопрос не противоречит Конституции РК и законодательству, поэтому поддерживает представление насчет судьей Верховного суда Даулиева и Рахимбекова в связи с переходом на другую работу, Нуралина - в связи с отставкой. Прошу поддержать", - отметил он.

Депутаты единогласно поддержали представление главы государства по всем трем кандидатурам.

Оксана Скибан, Астана

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