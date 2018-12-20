Союз МС-09, в бытовом отсеке которого обнаружили отверстие от сверла, начал спуск с орбиты

В спускаемом аппарате находятся космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор.

Российский космический корабль Союз МС-09", в бытовом отсеке которого в августе обнаружили отверстие от сверла, включил двигатели на торможение и начал спуск с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

"Выдана команда на включение двигательной установки корабля", - сказал диктор в ЦУПе.

Трансляция ведется на большом экране в главном зале Центра управления полетами и на сайте Роскосмоса.

Кто возвращается с МКС

В спускаемом аппарате находятся космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор.

Они доставят на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в "Союзе": взятые в ходе выхода в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека. В герметике и мазках предполагается найти инородные включения, чтобы определить было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. На пластинах планируется искать следы от сверла.

Предполагается, что на месте посадки спускаемый аппарат с возвращенными уликами опечатают и перевезут в Королев. На следующий день их передадут следователям.

Ранее в Ракетно-космической корпорации "Энергия" уточнили, что отверстие в бытовом отсеке "не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю".

Помимо того, "Союз" вернет с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.

Ход спуска с орбиты

В 7:38 спускаемый аппарат с космонавтами отделился от приборно-агрегатного и "дырявого" бытового отсека корабля.

Спустя две минуты капсула с космонавтами вошла в атмосферу, бытовой отсек, не оборудованный теплозащитным покрытием, сгорел при ее прохождении.

В 7:49 произошел ввод парашюта – из корабля сначала вышел вытяжной парашют, а затем раскрылся купол основного.

По предварительным данным, посадка спускаемой капсулы "Союза МС-09" с тремя членами экипажа ожидается в 8:04 мск в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как указывается на сайте Росавиации, в поисково-спасательной операции задействуют три самолета, 13 вертолетов Ми-8, шесть поисково-эвакуационных машин, 22 единицы вспомогательной техники, а также более 200 специалистов Росавиации, Минобороны, Федерального медико-биологического агентства и Роскосмоса.

Инцидент с утечкой воздуха

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил дыру в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня.

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (производителя космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия "Роскосмоса".

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