Доллар за три года может обесцениться на треть – эксперты

Причин тому несколько – например, замедление роста экономики США, политика местного федрезерва и желание многих стран мира найти другую резервную валюту.

Эпохе доллара может наступить конец. Зарубежные эксперты активно заговорили о грядущем обрушении курса. Причем значительном – на 30%. И начнёт происходить это якобы уже с конца следующего года, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Причин тому несколько – например, замедление роста экономики США, политика местного федрезерва и желание многих стран мира найти другую резервную валюту. Впрочем, в это верят не все. Что же ждет американские деньги.

Американской валюте прочат не лучшие времена. Причем наступить они могут, говорят эксперты США, из-за политики родной Федеральной резервной системы. ФРС только в этом году трижды поднимала ключевую ставку. Заявляя, что время дешевых кредитов закончилось. Займы теперь обходятся бизнесу всё дороже, и такая политика многих огорчает. Говорят, зелёные деньги и без того последнее время находятся под прессом. Ведь во многих странах считают, что доллар нужно лишить статуса мировой резервной валюты. И предложения эти звучат на самых высоких уровнях.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии:

- Это абсурд, что Европа платит за 80% своего импорта, а это 300 миллиардов евро в год, в американских долларах. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро.

Прогнозы гласят, что доллар начнет дешеветь к концу следующего года. И процесс этот грозит затянуться на несколько лет. В JPMorgan считают, что сама экономика США к тому располагает. Его специалисты прогнозируют снижение темпов роста страны до двух процентов. Это якобы и станет отправной точкой для падения доллара.

"Американец" за три года может потерять в цене сразу 30 процентов. Но казахстанские эксперты видят у этой истории двойное дно, считая, что все слухи и опасения могут быть частью какого-то большого финансового спектакля.

Акимжан Арупов, директор Института международной экономики:

- Доллар может быть сознательно и субъективно ослаблен, чтобы экономика США получила дополнительные преимущества в конкурентной борьбе. Движение в сторону ослабления доллара вполне возможно. Но это ни в коем случае не означает крах доллара как мировой резервной валюты.

А меж тем на место мировой резервной валюты давно претендует золото. Многие государства активно им запасаются. В том числе и Казахстан. Сейчас по объему золота в хранилищах у нас пятнадцатое место в сотне стран. Запасы республики составляют 335 тонн. Если сложить все слитки воедино, получится почти три башни "Кок Тобе".

Арчин Галимбаев, президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана:

- Золото - это такой инструмент, который существует не одну сотню лет. Я не думаю, что оно исчезнет, как может быть с долларом США. Это очень такая альтернатива сильная доллару, физические золотые слитки. Куда возьмет курс мировая финансовая система, станет ясно уже весной. Сразу после того как в марте-апреле Америка озвучит очередной пакет санкций против России. Но, так или иначе, большая часть экономистов пока сходится во мнении, что крест на зеленых купюрах ставить еще рано.

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