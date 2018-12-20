Монополистов обяжут обеспечить доступ казахстанцам к информации по формированию тарифов

С января следующего года будет осуществлен переход на электронный формат рассмотрения заявок монополистов на утверждение тарифов.

Соответствующие нормы содержит принятый на пленарном заседании Сената Парламента РК закон "О естественных монополиях", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, проект закона направлен на решение ряда задач.

"Первое, систематизация законодательства в сфере естественных монополий. Второе, внедрение нового стимулирующего метода регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в целях повышения эффективности их деятельности, качества и надежности предоставляемых ими регулируемых услуг. Третье, повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиления контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ", - отметил он.

Как добавил глава ведомства, по первой задаче - действующей закон "О естественных монополиях" был принят в 1998 году. В течение 20 лет в закон были внесены более 200 поправок 15-ю законами.

"В связи с чем, закон утратил системность и содержит значительное число отсылок, а также очень тяжел к восприятию. Кроме того, сегодня процедуры регулирования деятельности субъектов естественных монополий, формирования и утверждения тарифов закреплены в 79 подзаконных актах. Проектом закона предусматривается минимизация отсылочных норм и объединение всех подзаконных актов в два документа, определяющих порядок регулирования деятельности субъектов естественных монополий и формирование тарифов на их услуги", - пояснил министр.

По второй задаче Сулейменов сообщил, что Глава государства давал поручение по модернизации ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения. Министерством проводится масштабная работа по привлечению инвестиций в сферы естественных монополий, в том числе и ЖКХ, с 2015 года в рамках перевода субъектов на оказание услуг по предельным тарифам со сроком действия 5 и более лет.

"Это позволило привлечь инвестиции в сферы естественных монополий до 2021 года в размере 2,2 трлн тенге, в том числе порядка 1,3 трлн тенге в сферу ЖКХ. За прошедшие три года фактически привлечено инвестиций на сумму 1 трлн тенге, в том числе в сферу ЖКХ 684 млрд тенге, которые фактически полностью профинансированы за счет внебюджетных источников", - уточнил он.

Наряду с этим, в рамках новой тарифной политики активно привлекаются инвестиции международных финансовых организаций.

По третьей задаче глава МНЭ РК проинформировал, что для повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиления контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ проектом закона предусматривается внедрение двух новых институтов.

"Это Совет по тарифной политике. Это консультативный совещательный орган, по обсуждению и выработке предложений по разработке основных направлений государственной политики регулирования в сферах естественных монополий. И Общественное объединение потребителей услуг субъектов естественных монополий. Это некоммерческая организация, создаваемая потребителями услуг монополистов в целях защиты своих прав и законных интересов", - сказал Сулейменов.

По его словам, работа данных институтов позволит существенно усилить контроль над деятельностью монополистов в вопросах использования средств потребителей и качества предоставляемых услуг.

Также, по его данным, с 1 января 2019 года будет осуществлен переход на электронный формат рассмотрения заявок монополистов на утверждение тарифов и обеспечение полного доступа к материалам и расчетам тарифов для всех потребителей.

Оксана Скибан, Астана

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