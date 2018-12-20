Из незаконного оборота изъяли 19 тонн наркотиков в 2018 году

Для более эффективного выявления новых наркотиков вносятся поправки в законодательство.

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил член комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутат Владимир Волков, борьба с наркоманией и наркобизнесом отнесена к числу основных приоритетов внутренней и внешней политики РК.

"Наше национальное законодательство приведено в соответствие с международными стандартами, ратифицированы все конвенции ООН в антинаркотической сфере. Принят самостоятельный закон, в соответствии с которым ведется надлежащая работа", - отметил он.

По его словам, для адекватного реагирования и недопущения распространения новых психоактивных веществ и был разработан законопроект, который содержит ряд основных положений. Парламентарий перечислил их.

"Это введение под госконтроль и запрет на оборот любых видов новых психоактивных веществ. Установление четкого механизма отнесения их к аналогам наркотических средств и психотропных веществ. Наделение правительства полномочиями по утверждению списка наркотических веществ, свода и таблицы, а также списка заместителей атомов водорода. Урегулирование оснований и порядков включения под государственный контроль вновь выявленных и новых психоактивных веществ. Определение размеров наркотических средств", - перечислил Волков.

Сенатор добавил, что предлагается ввести разграничение по весу в отношении всех видов подконтрольных веществ. Всего под контролем будут находиться 363 вещества. Также депутат ознакомил с работой правоохранительных органов по борьбе с наркобизнесом.

"Только в текущем году правоохранительными и специальными органами выявлено более 6,5 тысяч уголовных наркоправонарушений. В целом, из незаконного оборота изъято около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 кг героина, 740 кг гашиша, 7 кг опия, 16 тонн марихуаны. Но в последнее время мир столкнулся с новыми угрозами - глобальным распространением новых видов психоактивных веществ синтетического производства", - указал он.

При этом Волков констатировал, что неограниченные виды создания новых психоактивных веществ путем изменения их химической структуры затрудняют своевременную постановку на международный контроль из-за длительной процедуры нормативного закрепления.

"Масштабное распространение новых психоактивных веществ является одним из серьезных факторов, негативно влияющих на состояние наркоситуации в нашей стране. Анализ сегодняшней наркоситуации свидетельствует о реальной угрозе их широкого распространения в Казахстане. Актуальность проблемы в том, что создание новых психоактивных веществ сегодня беспроблемно. Стоит всего лишь изменить химическую структуру вещества и оно уже вне госконтроля. Это позволяет ОПГ осуществлять бесперебойный приток новых их видов на незаконный наркорынок", - сказал он.

Сенатор дополнил, что в целом в Казахстане ежегодно фиксируется от 150 до 200 случаев обращений и доставлений в наркологию лиц с признаками отравления и передозировки синтетических наркотиков.

"При этом 95% уголовных дел по таким фактам прекращены ввиду отсутствия правовых механизмов и наркотических веществ в списках наркотических веществ, находящихся под контролем. Одним из важных элементов борьбы с этим злом является оперативное реагирование. И главная особенность законодательных систем многих стран - уровень нормативных актов, которыми утверждаются списки подконтрольных веществ", - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Астана

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