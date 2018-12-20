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В Бишкеке митингующие у посольства КНР требовали выгнать из страны иностранцев

В ходе митинга его участники передали сотруднику дипломатической миссии свое обращение к властям КНР.

Фото : 24.kg20 декабря 2018, 14:26

Возле посольства Китая в Бишкеке прошел митинг. Участники акции требовали от КНР прекратить преследование этнических кыргызов в Китае и освободить их из лагерей перевоспитания, пишет 24.kg.

"Также мы требуем всех иностранцев покинуть Кыргызстан в течение месяца. Создать комиссию по проверке законности выдачи гражданства КР иностранным гражданам за последние 10 лет", — сообщил представитель "Кырк чоро" Замирбек Кочорбаев.

В ходе митинга его участники передали сотруднику дипломатической миссии свое обращение к властям КНР.

"Мы им дали десять дней на ответ. За этот срок они должны дать информацию о кыргызах в лагерях перевоспитания Китая", — рассказал Замирбек Кочорбаев. Остальные требования они передадут властям Кыргызстана.

"Через месяц мы сами пойдем по офисам иностранных компаний и проверим законность пребывания их сотрудников в республике. В случае выявления таких лиц передадим их госорганам", — заявил Кочорбаев.

Накануне на пресс-конференции президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков попросил быть осторожными с заявлениями о лагерях перевоспитания Китая, а также не будоражить общество об экспансии китайских граждан.


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