Автомобиль полностью сгорел после лобового столкновения на трассе
Подробности случившегося выясняются.
Фото : кадр видео20 декабря 2018, 14:46
В Костанайской области произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.
Видео с горящим автомобилем распространяют в соцсетях.
Сообщается, что авария произошла на Качарской трассе в Костанайской области. На записи видны двое пострадавших. Есть ли погибшие, пока неизвестно. Информация уточняется.
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