Автомобиль полностью сгорел после лобового столкновения на трассе

Подробности случившегося выясняются.

В Костанайской области произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.

Видео с горящим автомобилем распространяют в соцсетях.

Сообщается, что авария произошла на Качарской трассе в Костанайской области. На записи видны двое пострадавших. Есть ли погибшие, пока неизвестно. Информация уточняется.

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