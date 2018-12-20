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Автомобиль полностью сгорел после лобового столкновения на трассе

Подробности случившегося выясняются.

Фото : кадр видео20 декабря 2018, 14:46

В Костанайской области произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.

Видео с горящим автомобилем распространяют в соцсетях.

Сообщается, что авария произошла на Качарской трассе в Костанайской области. На записи видны двое пострадавших. Есть ли погибшие, пока неизвестно. Информация уточняется.


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