Топ-5 распространенных заболеваний в Казахстане выявил проект "Медицинские поезда"

Проект "Медицинские поезда" реализован Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и "Қазақстан темір жолы" совместно с Министерством Здравоохранения РК с 2010 года.

Казахстанцы в регионах страны чаще всего болеют сахарным диабетом, хроническим бронхитом, имеют эндемический зоб, артериальную гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Такие данные в ходе пресс-конференции по итогам социального проекта "Медицинские поезда" озвучил генеральный директор Фонда социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" Диас Азбергенов.

По его словам, за время социального проекта было проведено шестьдесят семь тысяч диагностических процедур.

"В нынешнем году за время работы доктора обследовали жителей 127 станций, а это более сорока одной тысячи человек. Из них свыше шести тысяч- дети. При этом количество врачебных посещений составило порядка ста девяноста двух тысяч. Кроме того, проведено свыше трех тысяч малых хирургических операций", - рассказал Диас Азбергенов.

Кроме этого, главный врач Железнодорожной больницы города Алматы Арзикул Кенжеев отметил ситуации, когда за время курирования поездов врачи смогли спасти жизни пациентам. Были выявлены случаи туберкулеза, острых сердечно-сосудистых заболеваний, доброкачественных опухолей.

В свою очередь в ходе пресс-конференции руководитель Фонда социальных проектов Диас Азбергенов назвал самые часто встречающиеся заболевания среди казахстанцев.

"В рамках проекта, мы выявили топ-5 самых распространенных заболеваний в регионах: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хронический бронхит, эндемический зоб. Среди самых опасных – туберкулез, сахарный диабет, онкология и венерические заболевания", - отметил он.

Напомним, проект "Медицинские поезда" реализован Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и "Қазақстан темір жолы" совместно с Министерством Здравоохранения РК с 2010 года. В его работу вовлечены два поезда здоровья "Денсаулык" и "Саламатты Казахстан", которые в этом году объехали 9 регионов страны, в которых работают компании фонда "Самрук-Қазына".

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