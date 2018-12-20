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Температура ниже 30 градусов мороза ждет жителей трех областей

Заморозки пройдут в Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Фото : Gismeteo20 декабря 2018, 15:59

Ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры в южной половине Акмолинской области до 30-33 мороза, в Карагандинской области до 32-35 мороза, в Восточно-Казахстанской области до 33-38 мороза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза. Вероятность шторма 90-95%. 21 декабря местами по Туркестанской области сохранятся туман. В горных районах ожидаются низовая метель, усиление восточного ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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