В погоне за безопасностью. Как развивалась Windows

Когда компьютеры были большими, а объем данных маленьким, о безопасности мало кто думал.

Эволюция программного продукта на рынке мало чем отличается от эволюции в природной среде: выживает тот, кто совмещает разнообразие и приспособляемость к внешним вызовам. А внешние вызовы постоянно меняются. И если совсем недавно главными конкурентными преимуществами были цена или представления пользователей о прекрасном, то сейчас это требования к безопасности. Windows 10 стала результатом этой эволюции.

Windows: Начало

Когда компьютеры были большими, а объем данных маленьким, о безопасности мало кто думал. Особо чувствительные данные хранились в самом надежном месте — в бумажных папках под замком. Да и сами ЭВМ были большой редкостью, пользовались ими специалисты, а простой смертный в системе DOS сразу же терялся. Система Windows 1.0 сделала шаг навстречу массовому пользователю. В 1985 году Microsoft начал внедрение графического интерфейса, чтобы в версии 2.0 усовершенствовать его, а в версии 3.0 — определить развитие интерфейсов на многие годы вперед. Был увеличен объем памяти, внедрена функция наложения окон друг на друга, на рабочем столе появились значки, а пользователь мог общаться с системой при помощи "горячих" комбинаций клавиш. Так началось завоевание массового рынка.

Скрытая угроза

Первые серьезные вызовы в вопросе безопасности Windows появились в 90-е, когда произошел рывок на рынке "железа", бизнес и госструктуры начали активно использовать интернет и хранить данные на компьютерах. Движение хакеров стало популярным феноменом массовой культуры: от мемуаров Кевина Митника до фильма "Хакеры" с Анджелиной Джоли и саундтреком от Prodigy. Windows 95 стала победой Microsoft и была распродана огромным для тех времен тиражом (40 млн копий только в первый год). С 1995 года, когда говорили "операционная система", имели в виду Windows. Это был момент, когда Windows завоевала мир, но мир был не очень доволен. Приходилось постоянно переустанавливать систему, чтобы обеспечить стабильность работы. Кроме того, ОС нуждалась в постоянной антивирусной защите, которую разрабатывали сторонние компании. А уж если кто-нибудь опытный мог физически подойти к машине, то взлом ОС не представлял труда. Файлы, доступные по локальной сети, были примерно в той же степени сохранности. Это был момент, когда впервые громко стали звучать требования улучшить безопасность.

Новая надежда

Новое тысячелетие принесло успех: после экспериментов с Professional и Millenium Edition Microsoft выпустила семейство New Technology. Windows NT бывалые сисадмины в клетчатых рубашках до сих пор вспоминают с теплотой — такая она была стабильная и безопасная. Хотя при наличии физического доступа и NT держалась недолго. Нужно было лишь загрузиться с дискеты, скопировать WINNTSystem32ConfigSAM, и у тебя есть практически все доступы. Ситуация с крайне популярной XP и менее популярной Vista была не лучше. Чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным в безопасности данных, нужны были хорошие навыки и проверенные сторонние программные продукты — антивирусы, файрволы и т.д. Операционная система "из коробки" не была способна долго противостоять профессиональным взломщикам.

Пробуждение силы

Первые шаги по эволюционной лестнице к автономной системе безопасности начались в Windows 7. Во-первых, появился свой антивирус. Во-вторых, свой файрвол, который не нужно было отключать, он стабильно работал и другим приложениям не мешал. В-третьих, технология BitLocker, которая уже не давала так просто прочитать данные тому, кто имел физический доступ к компьютеру. И все же впереди был еще трудный путь через Windows 8, которая в безопасности принципиально ничего нового не внесла, решая совершенно другие задачи.

Windows 10 вышла в 2014 году и стала результатом более чем 30-летней эволюции продукта.

Deloitte, eBay, Verizon и тысячи других компаний подверглись кибератакам в 2017 году. Вирус-вымогатель WannaCry заразил 400 тысяч компьютеров, в том числе в Казахстане.

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