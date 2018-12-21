Казахстанцы задолжали по кредитам почти 6 трлн тенге

Более половины розничных кредитов составляют потребительские кредиты без обеспечения.

Совокупная ссудная задолженность по кредитам физлиц в Казахстане составила почти 6 трлн тенге, передает Zakon.kz.

Совокупная ссудная розничная задолженность казахстанцев на конец октября 2018 года составила почти 6 трлн тг, что на 1,7% больше, чем в прошлом месяце, и на 14,4% больше, чем на начало 2018 года, - сообщается в исследовании ranking.kz.

Более половины розничных кредитов составляют потребительские кредиты без обеспечения: 53,1% на конец октября 2018 года.

Средний размер кредита с начала года сократился на 3,1%, до 534 тыс. тг, за месяц наблюдается сокращение на 0,9%. При этом средний размер задолженности на человека с начала текущего года вырос на 5,1%, до 908 тыс. тг. Рост за месяц — на 0,4%.

В структуре выдач продолжает лидировать банковский сектор с долей в 91,4% от всех выданных розничных кредитов за октябрь. На втором месте МФО (6%), далее онлайн-кредитование (2,4%).

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