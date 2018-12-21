Почему устарела пятибалльная система в школах. В чем преимущества СОР и СОЧ

Ребенка не оценивают каждый день, он не получает оценки "3" или "5".

Все школы Казахстана поэтапно переходят на обновленное содержание образования. Внедрение идет уже третий год, параллельно меняется система оценивания учащихся. Однако некоторые родители, привыкшие к традиционным отметкам, критикуют нововведения. О преимуществах новой системы оценивания в сравнении с прежней пятибалльной, рассказала корреспонденту Елорда инфо директор центра модернизации образования акимата города Астаны Гульнара Ибраева.

Программа обновленного содержания помогает нынешнему поколению школьников научиться общаться, выражать свои мысли и находить вход из любой стрессовой ситуации, отмечает директор центра.

Школы Астаны разделены на восемь кластеров, которые углубленно занимаются проблемой критериального оценивания. На их базе в течение двух недель проводились обучающие коучинги для родителей, чтобы они могли понять, что такое суммативное оценивание за разделы (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ).

"Мы внедряем новую систему оценивания – это критериальное оценивание, в него входит два вида: формативное и суммативное оценивание за раздел и четверть. Сейчас мы говорим о втором. Возникает недопонимание среди некоторых родителей, которые не до конца вникли в суть этого оценивания и их немного отталкивает. Родители с негодованием высказываются, что его новая форма оценивания не устраивает, и пятибалльная прежняя система была лучше", - сказала она.

На коучинге родителей просили нарисовать дом и оценить свой рисунок, практически каждый ставил себе высокую отметку, не подкрепив аргументами. Затем раздали критерии (этажность, наличие фундамента, крыши, окон) согласно которым им предложили пересмотреть выставленную ранее оценку, разумеется, она стала ниже. Родители сделали вывод, что наличие критериев гораздо шире и точнее оценивает знания учеников. Директор центра модернизации образования Астаны назвала несколько преимуществ этой системы.

"Ребенка не оценивают каждый день, он не получает оценки "3" или "5". Знания оценивается за раздел, то есть проходит учебный раздел и по его итогам ребенок пишет СОР. Это та же контрольная или самостоятельная, как было раньше, но она включает в себя все темы этого раздела. В четверти бывает три, может быть четыре СОР. Здесь такая же система, что и раньше, единственное, что дети могли выучить кусочек параграфа, ответить получить "5". Потом еще через две недели опять выучить кусочек параграфа и получить "5". Сейчас такой возможности нет, сейчас нужно все параграфы изучать, чтобы получить оценку за раздел. Это более комплексный подход к оцениванию знаний ребенка", - объяснила Гульнара Ибраева.

В системе исключается субъективное сложившееся мнение учителя об ученике.

"Отличник он всегда получает "4", "5", троечник всегда получает "2" или "3". Было субъективное оценивание. Сейчас ребенок, который учится даже на 3, может получить за СОР "5", потому что этот раздел ему нравится, он его лучше понял. Опять почему? Потому что в основе лежит критерий, а не субъективная оценка учителя. Ребенок видит критерий и, если он отвечает по нему вне зависимости от того, как он занимается", - пояснила она.

Первые варианты суммативного оценивания за раздел и четверть были разработаны системно-методическим комплексом Назарбаев интеллектуальных школ. Каждый учитель, беря за основу существующие СОР и СОЧ, адаптирует их к тому уровню знаний детей, которые есть в его классе.

"Чтобы не было проблем у малоопытных педагогов, которым сложно адаптировать СОР и СОЧ, мы на сайте центра модернизации образования создали открытую электронную базу. Учителя, которые уже адаптировали эти работы под себя, имеют возможность выставить их на нашем сайте. Любой учитель может зайти и взять как образец ту или иную работу", - добавила она.

По ее словам, эта база доступна и школьникам, они могут самостоятельно рассмотреть задания и решить их. Но каждый учитель вносит свои изменения и коррективы в задания для своего класса.

Корреспондент посетил урок обновленного содержания в 6 классе средней школы №37 им. С. Мауленова. Изменилась сама форма проведения занятий, учитель задает детям вопросы "высокого порядка" - "Что здесь изображено?", "О чем это?", "Что она делает?", "Это какое чувство?", они заставляют думать и развивать критическое мышление. Шестиклассники не дают односложные ответы, работают в группах и по критериям оценивают своих одноклассников.

"На уроках больше должны говорить дети, а не учитель. Он является только путеводителем, ориентиром, куда идти он только падает идеи, говорит, как и кто за кем должен работать. Дети сами работают",- подчеркнула спикер.

Проведенные 6-7 лет назад исследования PISA, PIMS показали, что дети знают много, но использовать на практике знания не могут. У них отсутствует функциональная грамотность. Поэтому сложился стереотип, что отличники во взрослой жизни не всегда могут построить успешную карьеру, несмотря на их высокую успеваемость в школе.

"Мы только пихали в них знания: перескажи, выучи наизусть, а не учили рассуждать. Теперь, когда мы пересмотрели и новую программу, которая направлена на развитие функциональной грамотности. Нам самое главное научить детей учиться, чтобы они на протяжении всей жизни, попадая в любые ситуации, могли найти выход. Я думаю, что это поколение будет намного успешнее. Опыт показывает, что отличники зачастую остаются за бортом жизни, потому что они много знают, но они не умеют применять знания, а троечники-двоечники высоко, потому что они всегда умели находить выход, у них больше функциональных качеств. Школа дает сейчас не только знания, но и учит выражать свои мысли", - подытожила она.

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