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На западе Казахстана произошло землетрясение

Магнитуда составила - 3.3.

Фото : Хабар 2421 декабря 2018, 10:30

В западном Казахстане произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанский Национальный Центр данных.

"Согласно оперативным данным Центра данных РГП ИГИ 21 декабря 2018 года в 07.16 по времени Астаны (в 01.16 по Гринвичу) в западном Казахстане произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.22 градуса северной широты, 53.62 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3.3. Энергетический класс К=7.5. Глубина h=9 км", - говорится в сообщении.


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