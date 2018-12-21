Аналитики отметили снижение инвестиций в образование

Инвестиционная поддержка сферы образования слабеет: объём капиталовложений в секторе сократился за год сразу на четверть.

Половина всего объёма инвестиций в основной капитал образовательного сегмента пришлась на 5 регионов РК, передает Zakon.kz.

Как отмечается в исследовании finprom.kz, за 11 месяцев текущего года инвестиции в образование составили 180,5 млрд тг, снижение год-к-году — на 23,8%.

Для сравнения, за аналогичный период 2017 года инвестиции составляли 236,8 млрд тг, годовой прирост был равен 24,9%.

Заметно снизилась доля инвестиций в образовательную сферу от общего объёма капиталовложений по РК — с 3,2% до всего 1,9%.

Наибольший объём капитальных инвестиций в образовательном сегменте сконцентрирован в Алматы: 30,1 млрд тг — это на 12,4% больше, чем годом ранее (26,8 млрд тг). Также в тройку лидеров по инвестициям в образование вошли Астана и густонаселённая Туркестанская область, с суммами 26 млрд и 19,7 млрд тг соответственно.

Максимальный годовой рост инвестиций в секторе наблюдается в Мангистауской области — более чем в 21 раз год-к-году. Инвестиции в Северо-Казахстанскую область увеличились более чем в 3,5 раза — с 1,8 млрд до 6,5 млрд тг. Замыкает тройку лидеров по темпам роста инвестпортфеля Атырауская область: плюс 38,8% год-к-году.

Наибольшее снижение капиталовложений наблюдается в Западно-Казахстанской области — сразу на 61,5% год-к-году. В Алматинской области инвестиции в сферу образования за год сократились на 60,4%. Также в тройке регионов с наибольшим годовым снижением инвестобъёмов Астана — минус 52%, с 54,2 млрд до 26 млрд тг.

Из местного и республиканского бюджетов за одиннадцать месяцев 2018 года на сферу образования было выделено 69,8 млрд и 54,6 млрд тг капиталовложений соответственно. В совокупности сумма снизилась на 19,9%. Собственных средств было выделено на сумму 46,4 млрд тг — на 39,2% меньше, чем годом ранее (76,3 млрд тг).

Сумма капиталовложений за счёт банковских займов в сферу образования составила 7,2 млрд тг, увеличившись более чем в 4,5 раза — это максимальное значение за всё время.

Инвестиции в образование за счёт заёмных средств составили 2,5 млрд тг, наблюдается снижение на 31,4% год-к-году.

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