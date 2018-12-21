Ряд рейсов задержаны в аэропортах Астаны и Алматы

В аэропорту Алматы задерживается 4 рейса.

По информации Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, в аэропортах Астаны и Алматы задержаны ряд рейсов, передает Zakon.kz.

В настоящее время в аэропорту Алматы задерживается 4 рейса:

- рейс КС 935 по маршруту Алматы – Куала-Лумпур, запланированный на 22:35 часов 20 декабря 2018 года, перенесен на 14:30 часов 21 декабря 2018 года по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс DV 725 по маршруту Алматы – Усть-Каменогорск, запланированный на 09:30 часов 21 декабря т.г., перенесен на 11:35 часов 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс IQ 363 по маршруту Алматы – Семей, запланированный на 10:30 часов 21 декабря т.г., перенесен на 15:40 часов 21 декабря т.г. по причине нехватки экипажа;

- рейс IQ 355 по маршруту Алматы – Астана, запланированный на 16:55 часов 21 декабря т.г., перенесен на 17:40 часов 21 декабря т.г. по причине отдыха экипажа.

На данный момент в аэропорту Астаны задерживается 6 рейсов:

- рейс КС 231 по маршруту Астана – Бангкок, запланированный на 20:20 часов 20 декабря 2018 года, перенесен на 11:30 часов 21 декабря 2018 года по причине метеоусловий;

- рейс КС 996 по маршруту Астана – Алматы, запланированный на 20:30 часов 20 декабря т.г., перенесен на 12:00 часов 21 декабря т.г. по причине метеоусловий;

- рейс КС 992 по маршруту Астана – Алматы, запланированный на 21:30 часов 20 декабря т.г., перенесен на 09:35 часов 21 декабря т.г. по причине метеоусловий;

- рейс DV 785 по маршруту Астана – Усть-Каменогорск, запланированный на 07:00 часов 21 декабря т.г., перенесен на 10:10 часов 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна;

- рейс КС 981 по маршруту Астана – Атырау, запланированный на 08:00 часов 21 декабря т.г., перенесен на 09:00 часов 21 декабря т.г. по метеоусловиям и технической причине;

- рейс КС 952 по маршруту Астана – Алматы, запланированный на 09:00 часов 21 декабря т.г., перенесен на 10:35 часов 21 декабря т.г. по причине позднего прибытия воздушного судна.

В соответствии со статьей 86 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов - в дневное время;

- через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.

При непредоставлении вышеуказанных услуг, пассажирам рекомендуется обратиться в уполномоченный орган для привлечения авиакомпаний к административной ответственности согласно статье 567 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

По прогнозным данным сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны, в этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб.тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании "SCAT" +7 7252 998880.

Необходимо отметить, что основным приоритетом Комитета гражданской авиации и авиакомпаний является безопасность полетов и безопасность пассажиров.

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