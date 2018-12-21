В Астане отменили занятия для школьников с нулевого по девятый классы
Причина - ухудшение погодных условий.
Фото : открытые источники21 декабря 2018, 12:00
Управление образования Астаны сообщило об отмене занятий для школьников 21 декабря, передает Zakon.kz.
"21.12.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются", - сказано в сообщении Управления.
По той же причине отменены занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены.
Ранее синоптики сообщили о том, что в Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза.
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