В Астане отменили занятия для школьников с нулевого по девятый классы

Причина - ухудшение погодных условий.

Управление образования Астаны сообщило об отмене занятий для школьников 21 декабря, передает Zakon.kz.

"21.12.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются", - сказано в сообщении Управления.

По той же причине отменены занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!