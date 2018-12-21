Как правильно выбрать игрушку ребенку на новый год. Инструкция

Чтение маркировки, слишком яркий цвет, размер - на что еще следует обращать внимание в первую очередь, чтобы обезопасить детей.

Подходить к выбору игрушек нужно со всей ответственностью, чтобы игрушка не нанесла вред здоровью малышей. Специально для этого Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК представил инструкцию - как выбрать безопасную игрушку для ребенка, сообщает Zakon.kz.

Иногда родители даже не догадываются о скрытых опасностях, подстерегающих ребёнка в безобидных на вид игрушках. Сегодня можно увидеть игрушки с насыщенным ярким цветом, с неприятным запахом, где на упаковке полностью отсутствует маркировка на государственном и русском языках, и установить производителя такой игрушки и страну происхождения практически не возможно. Что нужно делать в первую очередь:

- прежде всего изучите маркировку, она должна быть полной, достоверной, четкой, легко читаемой. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование игрушки, страны, где изготовлена игрушка, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними, товарный знак изготовителя (при наличии), минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка, основной конструкционный материал (для детей до трех лет), способы ухода за игрушкой, дата изготовления (месяц, год), срок службы или срок годности (при их установлении), условия хранения;

- материал, из которого изготовлена игрушка, должен быть чистыми, без загрязнений. В игрушках для детей до трех лет не допускается применение: натурального меха, кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%, применение вторичного сырья, полученного в результате повторной переработки материалов, бывших в употреблении. Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота;

- в игрушке должен отсутствовать резкий, неприятный запах;

- игрушка не должна быть слишком яркой, режущая глаз расцветка может оказывать негативное влияние на зрение и нервно-психическое состояние ребенка, и не исключена возможность применения небезопасных красителей;

- игрушка с громким, пронзительным и резким звуком может повредить слух ребенка, вызвать его испуг. Выбирайте игрушки, издающие спокойные и мелодичные звуки;

- рассмотрите игрушку, проверьте надежность всех креплений и соединений;

- игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка, должны быть достаточно крупными, чтобы маленький ребенок не проглотил их. На игрушках указывается, с какого возраста она рекомендуется для ребенка - если на ней стоит знак "от трех лет", значит, она может содержать очень мелкие детали. У игрушки должны отсутствовать острые края и заусенцы, узкие щели и отверстия, куда ребенок может засунуть пальцы;

- всегда просите у продавца документ, подтверждающий качество и безопасность игрушки (сертификат соответствия). При их отсутствии воздержитесь от покупки игрушки;

- игрушки следует покупать в специализированных магазинах, где вам предъявят сертификат соответствия на игрушки, а не на рынках или в местах неустановленной торговли и неизвестных лиц.

Отдельно в комитете остановились на елочных игрушках. Если в доме малыш, они тоже должны отвечать определенным требованиям:

- обратите внимание на запах игрушки. Его быть не должно;

- проверьте, не остаются ли следы краски и блестки на руках;

- покупайте небьющиеся игрушки - из пластика;

- безопасная елочная игрушка - без острых углов, торчащих иголок, остатков клея и т.д.

- лучше, если игрушка будет без наполнителей.

Помните, что безопаснее приобретать детские игрушки в специализированных магазинах, так как в них можно получить консультацию специалистов, которые помогут сделать правильный выбор. В случае.

Если у покупателей возникнут сомнения по поводу качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды и игрушек, они могут обратиться в письменном виде или по номеру 8 - 7172 - 74-27-04.

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