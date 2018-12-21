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Четыре человека умерли от отравления угарным газом в СКО

Причина ЧП в неправильной эксплуатации печи.

Фото : Vgorode.ua21 декабря 2018, 13:29

В СКО скончались четыре человека, еще один попал в больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"21 декабря в 10:00 в селе Буденное района Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области в частном жилом доме из-за неправильной эксплуатации печи на твёрдом топливе скончались от отравлением угарным газом четверо человек и один человек госпитализирован в больницу", - сообщили в ведомстве.


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