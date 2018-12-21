Как не отравить ребенка при выборе новогодних сладостей - инструкция

На что следует обратить внимание в первую очередь и как правильно подбираться сладости, советовали медики.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК подготовил свод правил, которым следует довольствоваться при выборе детских сладостей. Например, рекомендуется отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, передает Zakon.kz.

При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке. Необходимо:

- подбирать сладости, которые больше всего по вкусу и возрасту малыша. Для детей младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы не поперхнутся;

- изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок, следует, перед тем как вручить его ребенку, внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И конечно должны быть свежими;

- не приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.

Также к подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о подарке, количестве конфет (поштучно) с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей. Запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, творожные сырки, йогурты.

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, должна иметь собственную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта.

Рекомендуем сладости из натуральных продуктов. В них отсутствуют искусственные красители и прочие пищевые добавки. Их также можно давать детям, достигшим двух лет. В набор можно положить:

- мармеладные и желейные конфеты. В их состав входят пектин и желатин, благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Эти сладости можно предлагать детям с двух лет. В составе мармеладки или желейки не должны присутствовать добавки с кодом Е: ароматизаторов, эмульгаторов и т. п., а также жиров. Идеально приготовленный мармелад содержит желатин или пектин, агар-агар, сахар или его заменитель, патоку. Воздержитесь от покупки глазированного мармелада, зефира, желе — ингредиенты глазури не самого лучшего качества могут свести на нет полезные свойства конфеты.

- зефир и пастила. Зефир готовят из сахара, фруктового пюре, яичного белка и одного из трёх желирующих веществ: желатина, агара или пектина. Состав пастилы: фруктово-ягодное пюре, яичные белки, сахар, патока.

- шоколад, только молочный, где какао-порошка меньше. Если темный, то его можно предложить ребенку с пяти лет. В темном шоколаде содержится большое количество какао-порошка, который может вызывать аллергию. Самое полезное в шоколаде - какао-масло.

- при выборе конфет и шоколадных плиток, обязательно изучите его состав. Если какао-масла в ней нет, либо очень мало, а присутствует пальмовое масло, то лучше всего откажитесь от покупки. Эта конфета не только не полезна, но и вредна маленькому потребителю, так как пальмовое масло вызывает расстройство работы желудка и может спровоцировать рвоту. Для ребенка младше пяти лет можно приобрети качественный белый шоколад, в котором аллергенный какао-порошок отсутствует, но есть какао-масло и молоко. Безопасными добавками в шоколаде считаются изюм и орехи.

- печенье без консервантов - очень полезный продукт. Его смело можно положить с коробочку со сладким подарком для ребенка.

- сухофрукты и орехи только в упаковках, но не желательно покупать для детей сухофрукты, глазированные шоколадом или сахаром.

- козинаки, готовится из семечек или орехов с добавлением меда или патоки. Если у ребенка уже достаточно много зубов, можете положить в подарок и это угощение. Выбирайте то, в состав которого входит патока. То же касается и халвы.

- из фруктов в набор можно положить два-три мандарина или апельсина, если у ребенка нет аллергии на цитрусовые.

Из не рекомендуемых сладостей, то карамельные леденцы, которые не несут в себе никакой пользы. Напротив, это вредные лакомства для детей. Дети грызут их, портят зубную эмаль, а это чревато развитием кариеса. В состав карамельных и леденцовых конфет входит множество красителей, ароматизаторов и прочих веществ, создающих нагрузку на пищеварительную систему ребенка. Поэтому чем позже малыш познакомится с этими сладостями, тем лучше. Детям, умеющим хорошо жевать, можно предложить батончик с мюсли. Такие батончики продаются в магазинах в отделе здорового или диетического питания. Но также будьте внимательны, читая упаковку. В состав батончика могут входить ингредиенты, содержащие аллергены.

Отметим, что конфеты (шоколадки, леденцы, вафли и аналогичная продукция) перед их выпуском в обращение подлежат прохождению обязательной оценки соответствия в форме декларирования. Это определено статьей "О безопасности пищевой продукции". Если в конфетах используются пищевые добавки, то также обязательно учитывать "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Следует помнить, что по требованию клиента продавец подарка должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, сертификаты соответствия, транспортные накладные. Если в состав подарка помимо сладостей входит игрушка, то она должна отвечать требованиям "О безопасности игрушек".

При покупке обратите внимание на следующие сладости и подарочные наборы, которые не соответствуют требованиям (истекшим сроком годности, с изменением и с нарушением целостности упаковки, без даты и сроков изготовления, без наименования производителя не соответствующие по микробиологическим показателям).

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