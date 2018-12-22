Жильцы "Бесобы" не могут получить жилье в течение семи лет

Невозможным, оказалось построить за 1,5 млрд тенге дом, на который требуется 2,5 млрд.

Жители скандального жилого комплекса "Бесоба", который рухнул как карточный домик, вот уже семь лет не могу получить свои квартиры. На месте старого дома возводят новый, но судя по темпам строительства, новоселье люди справят еще нескоро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Семь лет люди не могут получить квартиры, взамен тех, которые исчезли за несколько минут. 124-квартирный жилой комплекс был построен при участии дольщиков и заселен на 80%. Но радость новоселов была недолгой. Спустя три года из-за нарушений, допущенных при строительстве, многоэтажка рухнула как карточный домик. Только по счастливой случайности жертв и пострадавших не было. Позже строение полностью признали аварийным и снесли. Всем, чье жилье, в прямом смысле превратилось в развалины, пообещали выделить новые квартиры в жилом комплексе "Шапагат", который еще в 2015 году должны были построить на месте "Бесобы".

"В договоре было написано, что в 2015 году мы получим свои квартиры. Выдадим равноценную квартиру, на таком же этаже, и с такой же квадратурой. Заканчивается 2018 год. А квартир все еще нет", - рассказывает Бакытжамал Ибраева.

Всего в этом комплексе 115 семей должны получить новые квартиры. Среди них и собственники квартир жилого комплекса "Бесоба", и дольщики. Распределять новое жилье начали с тех, у кого квартиры были выкуплены.

"Сроки уже давно все прошли, я за это приношу от себя лично и от тех людей, которые были ответственны за этот жилой комплекс, извинения. Поверьте нам, мы максимально принимали участие, сделали возможное и невозможное", - уверяет начальник городского отдела строительства Жаксылык Шалабеков.

Невозможным, оказалось построить за 1,5 млрд тенге дом, на который требуется 2,5 млрд.

"Каждый год идет индексация, естественно, если в начале была стоимость квадратного метра 90 тысяч, потом она стала 120, 140, и ушла вверх. То есть на начальном этапе, когда мы подсчитали, за те деньги, которые выделены, достроить дом было тяжело, поэтому мы привлекли, с помощью акимата города, инвесторов", - говорит директор подрядной организации Георгий Бояркин.

Решение вопроса заняло полтора года. Но теперь до долгожданного новоселья, по словам подрядчиков, осталось совсем немного. Как только инвестор перечислит очередной транш, а он ожидается в начале января, строители смогут устранить выявленные в процессе государственной приемки недочеты, и люди получат ключи. А пока, новый год в новой квартире смогут встретить только 17 семей. Это те счастливчики, чьи квартиры прошли госприемку.

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