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Новый скандал на "Алтын Орде": торговцы не могут дождаться нового павильона

Новый скандал на "Алтын Орде": торговцы не могут дождаться нового павильона Фото: gov.kz
В Алматы торговцы рынка "Алтын Орда" возмущены тем, что частная строительная компания никак не построит новый павильон, на который они собрали 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz

По информации КТК около года назад на территории пообещали построить новый павильон. 300 предпринимателей вложили в него в строительство от двух до 25 миллионов тенге. Но здание не возвели до сих пор, деньги людям не вернули и никаких документов на руках тоже все еще нет.

Как выяснилось пока дело по спорному вопросу расследовали в полиции по статье "Мошенничество". На территории самого рынка наконец началось строительство павильона. Люди просят ускорить оба процесса.

"Всем, кого признали потерпевшими, дадут бутики. Сейчас пришла новая строительная компания, месяц назад. Они работают по техплану. С предыдущими мы расторгли контракты. В наших интересах быстрее закончить стройку. Здесь ранее была управляющая компания Altyn Orda new Сompany. Деньги собирались с предпринимателей незаконно, никаких разрешений у них не было", - сообщил юрист рынка "Алтын Орда" Избасар Утеулин.

Ранее мы писали  о том, что ожидает арендаторов "Алтын Орды" после модернизации рынка.

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