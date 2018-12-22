Где и как встретить Новый год жителям Алматы

Каждый иногородний гость в среднем тратит в Алматы около 150 долларов в сутки.

Канун Нового года - повод задуматься о том, где и как встретить праздник, в зависимости от желаний и возможностей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Подобрать хорошие туры на отдых за рубежом вполне можно по доступным ценам. Большинство казахстанцев, справляющих Новый год за границей, предпочитает жаркие страны, чтобы отдохнуть от зимы, вдоволь позагорать и накупаться. Специалисты отрасли говорят, в основном новогодние каникулы наши туристы проводят в Египте. За тысячу долларов на человека можно хорошо отдохнуть в стране фараонов неделю. Манят казахстанцев и горячие пляжи Таиланда, Эмиратов и Бали.

"Казахстанцы у нас более семейные. Предпочитают отдыхать с детьми, поэтому выбирают курорты, которые предлагают питание "all inclusive" и весь сервис. По поводу экстремальных туров могу сказать, что многие ездят на горнолыжные курорты за границу - во Францию, Австрию, Швейцарию", - говорит руководитель ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева.

В последние годы туркомпании отмечают интерес казахстанцев к празднованию Нового года в Финляндии и на горнолыжных курортах Кыргызстана. Первое направление, конечно, привлекает волшебной природой и креативностью - упряжками, Санта-Клаусом. А второе - бюджетным отдыхом. Впрочем, туроператоры настаивают, что новогодние каникулы можно провести и в европейских странах не так дорого, как кажется на первый взгляд. Довольно бюджетно получится побывать в Праге, Вене, Будапеште - за 1,5 тысячи долларов на неделю. Главное заранее купить билеты и забронировать номера в гостиницах. Чем ближе праздник, тем дороже и цены.

"Новогодние туры, когда вылеты начинаются с 25 декабря, на 10-12 дней, средняя стоимость сейчас около 2,5 тысяч долларов", - добавила Асель Нуркебаева.

Однако многие паковать чемоданы не торопятся. Опрос показал, что большинство горожан будут встречать Новый год дома в кругу семьи.

- Я, собственно, переехала из Астаны, чтобы встретить Новый год в Алматы, потому что здесь очень красиво, грех не воспользоваться тем, что есть - поехать на Медеу, Шымбулак. Город украшен в таких европейских традициях, что радует, конечно. Эти огоньки настроение поднимают.

- Скорее всего проведу Новый год дома. А отдыхать буду в пригороде. Может, поеду на Медеу, Шымбулак, может в горы схожу.

- С огромной радостью бы куда-нибудь полетел, конечно. Но Новый год - это семейный праздник, так что буду встречать в кругу семьи дома и даже не здесь - за городом.

- На новый год я буду дома в окружении семьи.

Зато многие иностранные туристы все чаще выбирают Алматы как место празднования Нового года. По данным комитета статистики в уходящем году мегаполис посетило 787 тысяч гостей. Это на 11 % больше, чем в прошлом году. Большая часть, так называемые, внутренние туристы, приезжающие из других регионов страны. Среди них рост замечен на 17 %, а среди иностранцев - на 1 %, хотя эксперты ожидали спада из-за окончания крупных международных событий, таких как ЭКСПО и Универсиада.

"Также мы ведем свой учет по количеству прибывших через аэропорт. По ним у нас тоже составил рост около 10 %. Количество туристов составило 485 тысяч. Это в основном граждане России (около 40%), КНР, Кыргызстана, Узбекистана. Выходит, на долю Алматы приходится 43 % всех туристов по стране. То есть каждый второй иностранный турист посещает Алматы", - отмечает руководитель управления туризма и внешних связей г. Алматы Максат Кикимов.

В информационном центре "Visit Almaty" сообщили, что обслужили в уходящем году 27 тысяч туристов. Большинство гостей, говорят, приезжает самостоятельно. Их манят наша природа и культура.

"Согласно опросу, который мы провели, большинство тех, кто приезжает из-за рубежа едет сюда за природой и за новыми впечатлениями. Например, этническими и культурными. А те, кто приезжает из ближайших регионов, других городов Казахстана, больше заинтересованы в развлечениях - шоппинг, гастро и так далее", - говорит руководитель ТИЦ "Visit Almaty" Алия Закиева.

Кстати, посещения наших достопримечательностей и сопутствующие этому услуги для туристов приносят реальный вклад в экономику города. Подсчитано, что каждый иногородний гость в среднем тратит в Алматы около 150 долларов в сутки. В эту сумму входит проживание, трехразовое питание, транспортные расходы и посещение достопримечательностей.

"Очень много приезжает самостоятельных туристов. Организованные туры также есть. Популярными считаются Кольсай, Кайынды, Чарын, Алтын-Эмель - здесь за три года очень выросли показатели", - добавляет Алия Закиева.

И все чаще путешествующие налегке выбирают хостелы. Сейчас их в Алматы более 80 со средним чеком 3 тысячи тенге. При таком многообразии важно отличиться - прежде всего дизайном. К примеру, в этом хостеле есть коворкинг зона, где постояльцы в свободное время могут посмотреть телевизор, поиграть на музыкальных инструментах и просто поговорить. В месяц здесь решают остановиться порядка 40 человек.

"Эти люди зачастую довольно богатые, они могут себе позволить хорошие апартаменты, но их привлекает такой вид, потому что атмосфера дружественная здесь и семейная", - делится директор хостела Руслан Шаинов.

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