Арестованный в Алматы кыргызский депутат лишен гражданства

По законодательству Казахстана, если у человека выявили еще одно гражданство, он автоматически лишается паспорта РК.

Паспорт арестованного в Алматы экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу признали недействительным. Об этом сообщила Генпрокуратура КР, пишет 24.kg.

По ее данным, по законодательству Казахстана, если у человека выявили еще одно гражданство, он автоматически лишается паспорта РК.

"Во время задержания у Дамирбека Асылбек уулу действительно был паспорт гражданина Казахстана, но сейчас его аннулировали, и судят как гражданина Кыргызстана", — сообщили в надзорном органе.

Дамирбека Асылбек уулу обвиняют в экономической контрабанде в составе транснациональной преступной организации.

Уланбека Мурадилова, Дамирбека Асылбек уулу и Эмилбека Кочорбаева задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахстанское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишил его депутатского мандата.

Дамирбек Асылбек уулу проходит по части 1 статьи 264 "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и части 3 статьи 234 "Экономическая контрабанда" УК РК.

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