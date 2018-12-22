Казахстанские стартапы внедряют элементы Индустрии 4.0

Многофункциональный комплекс "Коктем-2", разработанный командой молодых специалистов в формате стартапа, способен анализировать полученные данные в считанные минуты.

Завод без людей и здоровая экология – стартапы Tech Garden решают сложные задачи по внедрению элементов Индустрии 4.0, поставленные в Послании Президента РК "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".

В течение 2019 года закон обязал крупные промышленные предприятия установить контрольные датчики на источниках выбросов. Многофункциональный комплекс "Коктем-2", разработанный командой молодых специалистов в формате стартапа, способен анализировать полученные данные в считанные минуты.

"Круглосуточный мониторинг и обработка информации моментально и точно определяют источник выбросов. Предприятие успевает отреагировать, не доводя ситуацию до критической", - говорит соавтор проекта "Коктем-2" Нурлан Даиров.

"Коктем-2" анализирует загрязнение воздуха, воды, объемы отходов, электромагнитные колебания и автоматически рассчитывает сумму налоговых выплат. Прежде на создание такого документа вручную уходили недели. Пройдя программу акселерации Tech Garden, команда довела проект до готового продукта.

"Сейчас ведется работа с "Тенгизшевройл", "АрселорМиттал" и ERG", - отмечает Нурлан Даиров.

Еще один стартап Tech Garden – ChemTech - создает искусственный интеллект, который без участия людей сможет управлять процессами завода. В фокусе – предприятия нефтепереработки, нефтехимии, производство удобрений и др.

"Предприятия напичканы датчиками. Но полученная информация мало используется и просто архивируется годами. Наш программно-аппаратный комплекс анализирует и оптимизирует технологический процесс", - говорит директор компании "Химтех Казахстан" Евгений Бунин.

Искусственный интеллект ChemTech может предсказать качество поступающего сырья, возможные неполадки и многое другое. Продукт стартапа уже опробован предприятиями США, Бразилии, Европы и Саудовской Аравии и России. Прогнозный результат одной компании - дополнительная прибыль порядка 10-12 млн долларов в год.

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