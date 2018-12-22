Илья Ильин снялся с лицензионного турнира по тяжелой атлетике

Перед соревнованием казахстанский атлет заявил самые большие веса.

Четырехкратный чемпион мира казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин заявил самые большие веса, но не вышел на помост лицензионного турнира к Олимпиаде-2020 - Кубок Катара, который проходит в Дохе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец должен был выступить в весовой категории до 109 килограммов, где, помимо него, в этом весе были заявлены 11 спортсменов. В рывке у Ильина было заявлено больше всех участников - 180 килограммов. А в толчке - 215 килограммов, столько же было только у украинца Дмитрия Чумака.

В итоге перед объявлением Ильина и выходом его на помост в упражнении рывок стало известно, что казахстанец отказался от участия. По какой причине это произошло, пока неизвестно.

Победителем Кубка Катара в этом весе стала белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов, который в рывке поднял 183 килограмма, а в толчке - 218. Сумма его составила 401 килограмм. Вторым стал Артурс Плесниекс из Латвии - 394 (174 + 220) килограмма, а третьим - Акбар Джураев из Узбекистана - 392 (179 + 213) килограмма.

Напомним, что Ильин в этом году вернулся после дисквалификации на помост, выиграв чемпионат Казахстана. По его итогам тренерский штаб внес спортсмена в состав на участие в чемпионате мира-2018, который прошел в ноябре в Ашхабаде.

Планировалось, что Ильин выступит в весовой категории до 102 килограммов. Однако врачи обнаружили у него проблемы в позвоночнике и порекомендовали ему на время лечения отказаться. В итоге Ильин не принял участия в ЧМ-2018.

Позже Ильин заявил, что хочет уйти из спорта на мажорной ноте, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

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