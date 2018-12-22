Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Канонической УПЦ дали четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести это изменение в устав.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает РИА Новости.

Документ вступит в силу после официального опубликования.

На днях закон одобрила Верховная рада. В соответствии с ним религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Канонической УПЦ дали четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести это изменение в устав.

В УПЦ заявили, что менять название не собираются, и обратились к Порошенко с просьбой наложить на закон вето.

При этом украинские власти, в том числе и сам президент, неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви, что в РПЦ назвали расколом. Верховная рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии, а сам президент участвовал в "объединительном соборе", по итогам которого была создана новая "автокефальная церковь".

В последние годы УПЦ не раз сообщала о притеснениях священнослужителей со стороны неканонических религиозных структур и захватах храмов. В частности, за 2014-2016 годы она потеряла 40 храмов.

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