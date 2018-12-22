"Желтые жилеты" начали новые протесты в Париже

Полиции на улицах французской столицы практически не видно.

Группа участников движения "желтых жилетов", которые выступают с социальными требованиями, собрались в субботу в первой половине дня на Монмартре, у базилики Сакре-Кер в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты принесли с собой плакаты и растяжки, на жилетах некоторых - требование к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.

Обстановка в этом районе Парижа остаётся спокойной, никаких инцидентов не зафиксировано. В настоящее время большинство участников акции покидают холм Монмартра. У собора работает небольшая рождественская ярмарка, перед входом на которую охранники досматривают содержимое сумок.

С утра на Елисейских полях были замечены всего несколько человек в желтых жилетах. На площади около Оперы Гарнье, где в прошлую также собирались участники движения, также было тихо, достопримечательность привлекает лишь внимание туристов.

Полиции на улицах французской столицы практически не видно.

В метро объявляют, что ряд станций, расположенных на Елисейских полях, закрыты по требованию префектуры полиции. Остаётся закрытой также станция Concorde.

На субботу "желтые жилеты" запланировали очередные акции, в том числе в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах.

По всей Франции, согласно МВД данным, на которые ссылается телеканала BFMTV, безопасность будут обеспечивать 4100 сотрудников правоохранительных органов, а в Париже - 1230.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

В ответ на массовые протесты "желтых жилетов" руководство Франции объявило о ряде шагов для успокоения ситуации. Накануне французский парламент окончательно одобрил закон о срочных экономических и социальных мерах.

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