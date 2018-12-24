Число жертв от цунами в Индонезии выросло до 222

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

По последним данным, 222 человека погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива, пишет Русская служба BBC.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 843 человека получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов.

"Я была дома, смотрела телевизор, когда услышала сильный шум. Сначала я подумала, что это ветер. Затем вода стала быстро прибывать в мой дом. Я выбежала на улицу, увидела, что идет вторая волна, и поняла: надо спасаться", - говорит Юни, жительница острова Суматра.

Теперь она вместе с сотнями других людей находится во временном убежище. При этом власти Индонезии предупреждают, что на Суматре и Яве угроза повторного удара стихии сохраняется.

"Я очень боюсь, - признается Рустина, рыбак из провинции Лумпанг. - Накануне мы должны были пополнить наши запасы, когда вдруг увидели огромную волну. Я и другие рыбаки вместе с семьями принялись бежать. Сколько мы здесь пробудем не знаю. Наверное, пока океан не успокоится".

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

По словам известного океанолога Саймона Боксала, главная проблема в том, что "система оповещения просто не сработала", пишет Euronews.

"Да, до западного побережья Индонезии цунами добралось всего за десять минут. Но даже учитывая скорость волны, у людей могло быть несколько драгоценных минут, чтобы спастись", - считает Боксал.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины. Популярный пляж Корита на острове Ява превратился в хаотичное нагромождение строительного мусора, выкорчеванных деревьев, остатков разрушенных строений и перевернутых авто.

Геологическая служба Индонезии сообщает, что извержение в пятницу продолжалось две минуты и 12 секунд, в результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

Напомним, волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:27 по местному времени (20:27 Астана).

Индонезия одна из наиболее подверженных стихийным бедствиям стран на земле, охватывает так называемое тихоокеанское «Огненное кольцо», где сталкиваются тектонические плиты и происходит большая часть извержений вулканов и землетрясений.

26 декабря 2004 года цунами, вызванное подводным землетрясением силой 9,3 балла у побережья Суматры в западной части Индонезии, привело к гибели 220 000 человек в странах вокруг Индийского океана, в том числе 168 000 в Индонезии.

Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") — действующий вулкан в Индонезии. Появился на месте легендарного Кракатау, мощнейшее извержение которого в 1883 году разрушило и остров и вулкан. Сила взрыва в 10 тысяч раз превышала взрыв атомной бомбы, которой США уничтожили Хиросиму.

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