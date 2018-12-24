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Том Хэнкс пришел в ресторан и купил всем еды

Фото со звездой люди выложили на своих страницах в соцсетях.

Фото : Соцсети24 декабря 2018, 08:59

Американский актер Том Хэнкс зашел в ресторан быстрого питания SoCal In-N-Out Burger и попал в сводки новостей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Хэнкс зашел в заведение, чтобы перекусить. При этом он не только пожал руки поклонникам и сфотографировался с ними. Актер также угостил всех ланчем за свой счет.

Помимо этого, обладатель двух премий "Оскар" поздоровался и сфотографировался с клиентами заведения. Фото со звездой люди выложили на своих страницах в соцсетях.

О добром поступке артиста написали СМИ. Хэнкс приехал в ресторан в сопровождении своей жены Риты Уилсон.

"Мне посчастливилось сегодня встретиться с Томом Хэнксом и его прекрасной половиной. Это самые необыкновенные люди, которых я когда-либо встречал!" - признался один из пользователей.



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