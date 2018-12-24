Модель-общественницу избили после откровенного выступления на подиуме в Астане

Девушка не намерена оставлять общественную деятельность.

Модель Динагул Тасова на своей странице в instagram сообщила, что последствия ее выступления на подиуме в рамках модного столичного показа "Fashion Night Astana" были негативными, вплоть до того, что близкий человек поднял на нее руку, передает Zakon.kz.

В начале декабря общественность широко обсуждала показ в Астане, а точнее, выступившую в откровенном наряде модель Динагул Тасову, которую представляли депутатом маслихата. Люди были возмущены, что представительница госорганов выходит на подиум, да еще и полуобнаженной. Однако потом выяснилось, что девушка является депутатом молодежного маслихата Астаны - независимой некоммерческой организации, не имеющей никакого отношения к маслихату Астаны и местным государственным органам.

"Бить или не бить? Вот в чем вопрос!", - с таких слов начала свой пост модель.

Далее она отметила, что после новости о показе, в котором она принимала участие, обрушился шквал критики, люди стали высказываться о ее низком уровне нравственного развития. Хотя после показа к Динагул Тасовой подходили женщины с хорошими отзывами.

"Открою вам секрет - у меня и до этого и были показы в прозрачном белье и в купальниках. Я просто делаю свою работу на сцене! Так же как и каждый из вас! Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому.

А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат "поддержки" как мне казалось "близкого" человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать!", - написала Динагул Тасова.

Она отмечает, что никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить.

Девушка и дальше намерена заниматься общественной деятельностью.

"И буду делать это по-своему. Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми - вот моя цель, мой вклад в общество!", - заключила Динагул Тасова.

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