Топ наиболее важных законов Казахстана в 2018 году

Так, фрилансеры, как и все работающие казахстанцы, начали платить пенсионные взносы.

Редакция Zakon.kz подготовила подборку о том, какие наиболее важные изменения произошли в законодательстве Казахстана в уходящем году в различных сферах жизни.

Экономика

Закон "О республиканском бюджете на 2019 -2021 годы".

Документ обсуждался в парламенте долгое время, В итоге Сенат в документ 89 поправок. В частности, изменения внесены в доходную и расходную части республиканского бюджета. Восемь поправок касаются доходной части бюджета.

В законе предусмотрены дополнительные расходы в сумме 123,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год – 34,1 млрд тенге, на реализацию поручения Президента РК по вопросам модернизации судебной системы и деятельности органов внутренних дел.

Также предусмотрено финансирование следующих направлений: газификация Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей в сумме 7,8 млрд тенге (3,8 млрд тенге на 2019 год), водоснабжение сельских населённых пунктов Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей сумме 5,9 млрд тенге (3,7 млрд тенге на 2019 год).

На формирование уставного капитала НАО «Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» и финансирование дополнительных проектов по увеличению бюджета НАО «Фонд Отандастар» предусмотрено в общей сложности 2,2 млрд тенге на три года. На модернизацию судебной системы и капитальный ремонт объектов пограничной службы будет направлено 1,9 млрд тенге.

Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нурлы Жер» в Актобе – 1,8 млрд тенге. Строительство канализационно-очистных сооружений в Атырау – 1 млрд тенге. На строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в Уральске предусмотрено 750 млн тенге. На реконструкцию теплосетей города Текели Алматинской области – 300 млн тенге. Бюджет разработан с учетом увеличения цены на нефть с 55 до 60 долларов за баррель. Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9 процентов. ВВП на душу населения составит 9,9 тысяч долларов и вырастет к 2023 году до 12,9 тысяч долларов. Рост доходов (без учета поступления трансфертов) определен с 7 трлн 382 млрд тенге в 2019 году до 8 трлн 024 млрд тенге к 2020 году. Также глава государства подписал закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы», который устанавливает размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет страны.

Закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Новые правовые нормы направлены на расширение охвата валютных с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях; сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана; признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов, что позволило обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций; усиление противодействия выводу денег из страны.

Небанковские обменные пункты получили право на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным банком.

Также расширено понятие «валютные операции», которое теперь включает передачу валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

В закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" введена норма, предусматривающая возможность лишения лицензии небанковских обменных пунктов на основании их несоответствия предъявляемым квалификационным требованиям.

В целях противодействия выводу капитала устанавливается возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов.

Мобильная связь

Согласно поправкам в закон "О связи" все казахстанцы должны зарегистрировать свои мобильные устройства, иначе с 1 января 2019 года они будут отключены.

Как отмечали разработчики, эта норма направлена на борьбу с экстремизмом и терроризмом в стране.

Регистрация номера телефона - бесплатная. Мобильные операторы отправляют СМС абонентам с просьбой сообщить своей ИИН. В ответ приходит сообщение, что номер зарегистрирован.

При получении ИИН автоматическая система обслуживания определяет IMEI код устройства, абонентский номер, используемый в нем, и проводит автоматическую регистрацию устройства по трем параметрам: ИИН, абонентский номер и IMEI устройства при условии корректности регистрации абонентского номера.

Для регистрации двухсимочного телефона ИИН необходимо отправить мобильным операторам с каждой sim-карты.

В случае смены владельца необходимо перерегистрировать устройство или снять его с регистрации, обратившись к оператору связи с удостоверением личности.

За каждым абонентским номером может быть зарегистрировано несколько устройств. При этом одно устройство может быть зарегистрировано только за одним ИИН.

Регистрация производится с 16 лет. Мобильные устройства связи детей до 14 лет - должны быть оформлены на родителей.

Проверить наличие регистрации можно на портале egov.kz. Для получения информации, какие телефоны на вас зарегистрированы нужен ИИН и регистрация на портале (личный кабинет).

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это 15-значный международный идентификационный код устройства, присваеваемый заводом-изготовителем.



Образование

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений" отменил в стране заочное обучение в вузах Казахстана.

Как предусматривается в законе, заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года. Заочники, поступившие ранее, продолжат свое обучение по заочной форме.

В компетенцию вузов теперь включены полномочия в определении вопросов приема студентов, установлению соотношения между профессорско-преподавательским составом и контингентом обучающихся, определению структуры и содержания образовательных программ, учебных планов и учебных программ дисциплин, а также могут самостоятельно определять стоимости обучения.

Поправки в законодательство по вопросам образования также предусматривают строительство новых студенческих общежитий для улучшения условий проживания студенческой молодежи.



Социальная сфера

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

С 1 июля 2018 года введены пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства; снижена налоговая нагрузка низкооплачиваемых работников, чей доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя.

Кроме того, законодательно закреплено понятие "малой родины" и определены условия по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в добровольном порядке.

Документ также внес поправки в законы «Об обязательном социальном страховании» и «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» по конкретизации категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнению порядка уплаты и размеров отчислений в Фонд социального страхования.

Также внесены поправки в закон «О специальных социальных услугах» по обеспечению солидарного участия в социальном обслуживании, которое приведет к повышению качества оказания социальных услуг, за счет расширения участия не только государства, но и частного сектора.

Кроме того, планируется создание портала социальных услуг, где будет содержаться персонифицированная информация о получателях специальных социальных услуг и их социальном обслуживании.

Как поясняли в Монсоцзащиты, поправки в закон «О государственной адресной социальной помощи» позволят на практике зафиксировать объективные обстоятельства, при которых срок социального контракта может быть пролонгирован, что повысит эффективность выполнения малообеспеченными гражданами своих обязательств по контракту.

Также предусматриваются поправки по предоставлению лицам, уволенным с воинской службы права на проезд за счет государства на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном транспорте к месту постановки на воинский учет или избранному месту жительства в пределах республики, об оказании в первоочередном порядке социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной Войны, уточнение размеров единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных государственных органов, введение понятия «Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил» и законодательное закрепление порядка его формирования.

Внесенными поправками также облегчили процесс получения пенсии с июля 2018 года

Казахстанцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение 4-х видов выплат: государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионную выплату по возрасту, пенсионную выплату из ЕНПФ, а также выплату госгарантий. Ранее, чтобы получить эти выплаты, нужно было обращаться в несколько инстанций. С июля 2018 года этот порядок значительно упростился. Теперь за назначением всех этих выплат достаточно обратиться в госкорпорацию "Правительство для граждан".



Фрилансеры, как и все работающие казахстанцы, начали платить пенсионные взносы.

Это предусматривает поправка в закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Так, внесены изменения в статья 25 "Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов".

Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, ИП, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в Единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от МЗП (2 828 тенге в 2018 году) и не выше 10% от 75-кратного МЗП.

Вносы вносятся наличными деньгами на банковские реквизиты для их последующего перечисления на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.

Согласно поправкам, изменился и формат адресной социальной помощи (АСП) для социально уязвимых слоев населения.

Это единое пособие, которое объединили в себе три существующие социальные выплаты для малообеспеченных семей:

адресную социальную помощь, предоставляемую на каждого члена семьи при условии, если среднедушевой доход семьи составляет менее 40% от прожиточного минимума;

детские пособия, назначаемые на детей до 18 лет в размере 1,05 МРП или 2 525 тенге в 2018 году, если среднедушевой доход семьи ниже 60% от величины прожиточного минимума (меньше чем 16 970 тенге);

специальное государственное пособие, предоставляемое независимо от дохода семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей. (Для семей, которым это пособие было назначено до 1 января 2018 года, его выплата будет сохранена до утраты получателями права на данные выплаты, то есть до достижения детьми совершеннолетия).



АСП будет выплачиваться взамен трех указанных выплат, ее размер будет больше совокупной суммы трех этих выплат.

АСП подразделяется на два вида: безусловная денежная помощь и обусловленная.

Безусловная денежная помощь – будет оказываться тем малообеспеченным семьям, в которых нет трудоспособных граждан или временно в силу разных объективных причин, члены семьи не могут работать в данный момент, например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста.

Обусловленная денежная помощь – оказывается семьям, где есть трудоспособные граждане при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. Трудоспособных членов семьи, если нет работы - будут трудоустраивать, если нет специальности – помогать получить профессию с последующим трудоустройством (в рамках обучения будет выдаваться специальная стипендия), если хочет собственное дело – помогут с предоставлением микрокредита.



Пенсии

В 2018 году повышение пенсии благодаря внесенным поправкам произошло дважды:

с 1 января 2018 года – солидарная (трудовая) пенсия выросла на 8%, базовая – на 6%.

с 1 июля 2018 года всем состоявшимся пенсионерам произведен единовременный перерасчет базовой пенсии. Теперь базовая пенсия привязана к стажу работы. Чем больше трудового стажа, тем выше базовая пенсия. При стаже работы 33 года и более – базовая пенсия составит 100% от величины прожиточного минимума.



Повышение пенсионного возраста для женщин в РК

Согласно ст. 11 закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" пенсионный возраст для женщин с 2018 года начал повышаться ежегодно до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года.

С января 2018 года пенсионный возраст ля женщин наступает в 58,5 лет.

В январе 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин будет уже 59 лет (подрастет на 0,5 лет) и так далее так пока не сравняется с 63-летним возрастом.



Пенсионные выплаты из ЕНПФ

С 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ производятся ежемесячно. Ранее они производились раз в квартал, полгода, год.

Сразу забрать все накопления можно будет в случае, если сумма накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (в 2018 году это - 404 940 тенге), а также в случае выезда на ПМЖ в другую страну.

Здравоохранение

Сроки внедрения Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане перенесены с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. Однако работодатели продолжают делать отчисления за своих работников в размере 1,5% в Фонд социального страхования.

Отчисления уплачиваются за счет собственных средств работодателя, то есть, они удерживаются из заработной платы работника. В свою очередь, работодатель, на основании внесенных в статью 100 Налогового кодекса изменений, вправе отнести на вычеты расходы по отчислениям, уплаченным в ФСМС. Если за отчетный месяц работодатель не начислял и не выплачивал доход работнику, то обязательств по уплате отчислений не возникает (например, если работник находится в отпуске без содержания).

Одной из главных причин переноса сроков внедрения ОСМС называют высокую вероятность выпадения из страховой системы категории самозанятых (потерянных около миллиона человек). Нужно найти их и уточнить их данные в информационных системах.



Защита детей

Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предусматривает ограничение на публикации в СМИ изображений и любой информации, позволяющей идентифицировать ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий.

Кроме того, законодательно предусматривается ряд новелл: закрепление критериев, содержания информационной продукции, предназначенных для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей.

Всего предусматривается шесть категорий информационной продукции для детей. Разграничение компетенции госорганов по осуществлению контроля за распространением информации, причиняющей вред здоровью детей. Определение субъектов, осуществляющих возрастную классификацию.

При этом данное требование не распространяется на осуществление возрастной классификации фильмов. Эта функция закреплена за уполномоченным органом в сфере культуры.

Запрет анонимных комментариев

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций" внес ограничения для комментаторов на сайтах и всевозможных электронных.

С 2018 года читатели не могут оставлять анонимные комментарии, а владельцев сайтов обязали заключать с пользователями соглашения об идентификации на портале электронного правительства или SMS-идентификации.

Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения, гворится в документе.

Для того, чтобы оставить комментарий нужно один раз зарегистрироваться на портале электронного правительства, получить свой ID. После чего комментарии будут появляться под настоящим именем или ником. Либо нужно зарегистрироваться на сайте, где необходимо указать свой абонентский номер.



Как поясняли в министерстве информации и коммуникаций, такой пункт в законе появился из-за оскорблений в Сети, а также комментариев, которые разжигают социальную и межнациональную рознь.



Гуманизация





Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов".

Закон направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, расширяет сферу применения альтернативных лишению свободы наказаний в виде общественных работ, ограничения свободы, штрафа.

Также сокращена сфера применения меры пресечения в виде содержания под стражей и расширены возможности для применения иных мер пресечения, в том числе домашнего ареста и залога.

Снижены сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Декриминализируются признаки неоднократного неповиновения законным требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы. Снижаются сроки лишения свободы по некоторым должностным, экономическим и другим составам преступлений, не связанных с тяжкими последствиями.

При вынесении обвинительного приговора в порядке приказного производства суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек с учетом его имущественного положения.

Исключается возможность освобождения от уголовной ответственности за деятельным раскаянием или примирением по делам о пытках. Конкретизируется категория сотрудников внутренних дел, имеющих право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда, а также устанавливается право семьи умершего (погибшего) сотрудника-пенсионера на приватизацию жилья.

Адвокатская помощь

Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и поправки к нему.

Закон предусматривает порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Кроме того, определяет структуру, порядок формирования и компетенции органов коллегии адвокатов и управления палаты юридических консультантов. При этом для председателя и членом президиума коллегии адвокатов устанавливается срок полномочий не более четырех лет, а для коллегиального органа управления и исполнительного органа управления палаты юридических консультантов - их уставом.

Коллегии адвокатов и палатам юридических консультантов устанавливаются условия приема в их члены, стандарты оказания юрпомощи и запрет оплаты вступительных взносов при принятии в члены.

Закон также устанавливает, что палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юрпомощи и контроля за деятельностью своих членов, за соблюдением ими правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не менее 50 юридических консультантов.

Также устанавливается, что юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее юробразование, стаж работы по юрспециальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и оказывающее юрпомощь.

Наряду с этим регламентируется обязанность юридического консультанта быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юрпомощи в виде представительства интересов.

Уполномоченный орган будет осуществлять контроль в сфере оказания юрпомощи за исполнением палатами юридических консультантов требований законодательства РК об адвокатской деятельности и юрпомощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики.

С 1 января 2020 года вводится в действие институт обязательного страхования деятельности юридического консультанта для возмещения причинения вреда третьим лицам.



Переход казахского алфавита на латиницу

Указ Президента Казахстана "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".

Согласно документу, принят новый вариант алфавита без апострофов.

Как известно, в 2018 году начался первый этап перевода казахского алфавита на латиницу, который зхавершится в 2020 году.

Второй этап: 2021-2023 годы.

Третий этап: 2024-2025 годы.



В новом варианте алфавита на латинице вместо апострофов появились акуты (штрихи над буквами). Изменено написание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).

Новый вариант выглядит так:

Указ также предусматривает создание 4 специальных рабочих групп для реализации поставленных задач:

- орфографическая (для разработки правил орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинскую графику);

- методическая (для разработки методики обучения, изучения и их постепенного внедрения в образовательную систему);

- терминологическая (для систематизации терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики);

- экспертно-техническая (для адаптирования латинской графики к ИТ-технологиям).



В 2018 году 3, 6, 8 и 10 классы казахстанских школ должны перейти на обновленные учебные программы, разработанные на опыте обучения в Назарбаев интеллектуальные школы.



Миротворцы

Закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)".

Впервые казахстанские миротворцы приняли участие в совместном развертывании вооруженных сил во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ).

Были определены политика, процедуры и договоренностеи между сторонами для планирования и осуществления развертывания, командования и управления, обеспечения казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона в ВСООНЛ.

Согласно документу, Индия в качестве ведущего государства обеспечивает командование, управление и штаб батальона, три стрелковые роты, механизированную пехотную роту, штабную роту и роту обеспечения, в общей сложности 730 военнослужащих.

Казахстан в качестве поддерживающего государства предоставляет стрелковую роту в количестве 120 военнослужащих. Общая численность совместного батальона составляет 850 человек.

Казахстанский миротворческий контингент разворачивается со своим личным оружием. Подготовка основной группы личного состава казахстанского миротворческого контингента проводится в Центре миротворческой подготовки ООН в Нью-Дели.

Подготовила Лариса Черненко

Фото из открытых источников

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