Мальчик играл с бензином и сгорел заживо в ВКО

11-летний ребенок, в результате возгорания получил термические ожоги несовместимые с жизнью.

Трагический случай произошел в воскресенье в селе Черемшанка, Глубоковский район, ВКО. Там ребенок умер из-за недосмотра родителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

11-летний мальчик, в результате возгорания получил термические ожоги несовместимые с жизнью. По словам очевидцев, ребенок любил играть с бензином, ставить эксперименты, поджигать. В момент очередной "забавы", в соседней комнате спала его мать, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

Пожарные подразделения к месту происшествия не вызывались. Однако ЧСники обеспокоены данным случаем и призывают взрослых более ответственно следить за своими несовершеннолетними детьми, на постоянной основе уделять время для обучения детей правилам безопасности.

С начала года из-за неосторожного обращения с огнем произошло более 700 случаев пожаров, из-за детской шалости 55.

В настоящее время дело передано сотрудникам полиции.

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