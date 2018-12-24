В Уральске мужчина взял в заложники 5-летнего мальчика

Он требовал позвать мать ребенка.

Сотрудники полиции ЗКО спасли жизнь мальчика, которого угрожал зарезать сожитель матери, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как сообщили в полиции, на пульт "102" поступил звонок о том, что в Уральске по пр.Достык, во дворе дома №244 двое неизвестных устроили драку.

На место вызова прибыл патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции УП города капитан полиции Мухит Абулхаиров и лейтенант полиции Жандос Кубаев. Во дворе уже никого не было, но были слышны крики из окна квартиры, на которые сотрудники полиции сразу же отреагировали. Они увидели, что в квартире мужчина держит 5-летнего мальчика, приложив нож к его горлу, и требует позвать мать мальчика.

"Отвлекая мужчину, полицейские вступили с ним в переговоры. И благодаря слаженным действиям сотрудников полиции мальчик был освобожден, а мужчина задержан. Мужчина оказался 25-летним сожителем матери мальчика. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.115 УК (Угроза)", - отметили в ДП.

Благодарные родственники ребёнка написали слова признательности в адрес начальника Департамента полиции генерал-майора полиции Аблазимова Махсудхана.

Поступок полицейских не остался без внимания руководства, они были поощрены денежной премией.

Стоит отметить, что Мухит Абулхаиров уже не первый раз спасает человека. В ночь на 1 мая 2015 года он в составе экипажа №505 батальона дорожно-патрульной полиции УВД Уральска при патрулировании в районе "Хлебзавод" спас жизнь мужчине, который, задыхаясь от дыма, потерял сознание в квартире. Тогда сотрудники полиции спустили мужчину с балкона второго этажа с помощью одеяла. Затем передали его сотрудникам скорой помощи.

4 марта 2016 года Мухит с напарником спас девушку, которая хотела спрыгнуть с балкона третьего этажа.

В 2015 году указом Президента Республики Казахстан Назарбаева за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка Мухит Абулхаиров был награжден медалью "Ерлігі үшін".

Сами полицейские не видят в своей работе ничего выдающегося, они просто выполняют то, чего от них требует долг. Но им дороги тёплые слова, ведь благодарность людей – главная оценка профессионализма для полицейских.

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