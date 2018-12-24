С массой проблем столкнулись жители Актау из-за гололеда

Гололед застал горожан врасплох.

Жители Актау из-за гололеда утром 24 декабря столкнулись с множеством проблем. По информации пользователей сайта, на рейс не вышли автобусы нескольких маршрутов, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.

По словам жителей города, некоторые из них сегодня не смогли добраться до работы, а школьники не попали в школы из-за отсутствия автобусов.

- Я сегодня не смогла ребенка в детский сад отвезти. Автобусов нет, на дороге машину поймать невозможно, никто не останавливается, а ожидание машины в службе такси доходит до 30 минут, но диспетчер сразу предупреждает, что не дает гарантии, что машина доедет, - рассказала жительница Актау.

Жители города поделились видеозаписями, которые впечатляют. Утром в Актау были самые нелепые ДТП из-за льда на дорогах, а кто-то даже смог прокатиться на коньках.

На борьбу с погодными условиями выехало пять единиц техники. На устранение последствий непогоды в городе с 07:00 часов проводятся работы по посыпке песка на городские дороги.

Сначала обработали такие опасные поверхности в городе, как подъем возле памятника «Кашаган» в 10 микрорайоне, дороги между 14 и 15 микрорайонами, между 9 и 14 микрорайонами, а также подъемы возле рынка Асар-С и возле парка «Акбота».

Песком и солью также покрыли подъемы и спуски в 15, 11 микрорайонах, возле ТЦ «Жигер», а также круговую дорогу у рынка в 22 микрорайоне, дорогу возле гипермаркета «Дина» и около автосалона «Вираж», в микрорайоне Шыгыс-2.

- Всего по городу было высыпано 29 тонн соли, 30 тонн песка/соли. Утром из-за гололёда было задержание рейсов общественного транспорта, сейчас движение восстановлено, - сообщили в городском акимате.

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