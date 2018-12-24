Полиция Астаны распространила фото воров-карманников

С начала года полицейскими с поличными задержаны 135 воров-карманников, из них водворены в ИВС ДП Астаны порядка 40 лиц.

В преддверии Нового года полиция Астаны предупреждает об опасности воров-карманников, передает Zakon.kz.

Во время предпраздничной суеты возрастает вероятность стать жертвой карманных воров. В разгар торговли, пользуясь мимолетной рассеянностью покупателей, злоумышленники похищают кошельки и другие ценные вещи. С начала года полицейскими с поличным задержаны 135 воров-карманников, из них водворены в ИВС ДП Астаны порядка 40 лиц.

Так, 22 декабря полицейскими Астаны задержан с поличным 28-летний житель Карагандинской области, который на остановке при посадке в общественный транспорт похитил партмоне у девушки. Проводится досудебное расследование. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Проверяется причастность задержанного к другим ранее совершенным преступлениям. Пострадавших от противоправных деяний данного лица просим обратиться в Департамент полиции по адресу Бейбітшілік 19, либо по телефону 8(7172)71-61-71

Также полицейские напоминают: не следует класть сумку в тележку для продуктов, быть бдительными, находясь в очереди, держать сумку в руках и ни в коем случае не носить кошелек и ценные вещи в полиэтиленовом пакете. Во время поездки в общественном транспорте не терять бдительности и следить за тем, чтобы сумка была всегда застегнута и следует сумку держать спереди, сидя - ставить перед собой на колени, хранить ценные вещи и кошельки во внутренних карманах одежды.

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