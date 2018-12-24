Запущен проект Алматы - адалдык аланы

Проект направлен на искоренение бытовой коррупции, повышение качества государственных услуг и т.д.

В Южной столице стартовал проект "Алматы - адалдык аланы", который будет направлен на дальнейшее развитие антикоррупционной модели поведения жителей города. Проект инициирован Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК и поддержан акиматом города, передает Zakon.kz.

Торжественное открытие проектного офиса "Алматы-адалдық алаңы" состоялось 22 декабря 2019 года в актовом зале акимата города под председательством заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции О. Бектенова и заместителя акима Алматы А. Кырыкбаева.

Как отмечается, проект направлен на искоренение бытовой коррупции, повышение качества государственных услуг, создание безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, открытость и прозрачность деятельности госорганов.

Руководителем проектного офиса назначен общественный деятель, директор ОО "Общественный контроль" Александр Братенков.

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