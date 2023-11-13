Новый проект закона о госзакупках внесли в Мажилис

Министерство финансов внесло на рассмотрение Мажилиса проект нового закона "О государственных закупках". Он направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил 13 ноября вице-министр финансов Даурен Кенбеил, чтобы повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, в законопроекте предложили ввести ряд мер.



В первую очередь авторы законопроекта предлагают развивать неценовые критерии выбора поставщика. Для этого планируют широко использовать данные информационных систем государственных органов.

"Качество закупаемых товаров, работ, услуг во многом зависит от репутации и квалификации поставщика в той или иной деятельности. Для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информацию о поставщике будут формировать с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок", – сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

В законопроекте предлагают также внедрить общественный мониторинг (особенно по работам, связанным со строительством), а также дать возможности заключения договоров "под ключ" в сфере строительства – EPC-контрактов, где работы по проектированию и строительству выполняет один поставщик.

Предусмотрено и внедрение "Устойчивых госзакупок", основанных на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов.

"Для упрощения регулирования процесса закупок и дебюрократизации планируется внедрить новый механизм рассмотрения жалоб, а также пересмотреть роль контролирующего органа. Чтобы исключить факты установления заказчиками завышенных требований, планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом предлагается исключить право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа. В целях исключения затягивания процедур закупок функцию по пересмотру итогов передают организатору закупок, на базе которого будут создавать комиссии по рассмотрению жалоб. Право на обжалование итогов будет предоставлено исключительно по закупкам, победители которых определены конкурсной комиссией", – заявил спикер.

По словам вице-министра, такой подход пересмотра итогов закупок соответствует требованиям АППК и согласован с Верховным судом.

Также с учетом сокращения отдельных этапов срок проведения конкурса планируют сократить до месяца.

"Законопроектом предусмотрены положения, направленные на снижение коррупционных рисков и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Так, в число принципов осуществления государственных закупок вошло недопущение коррупционных правонарушений и конфликтов интересов. При этом потенциальный поставщик, его руководитель или учредители не могут участвовать в государственных закупках, если ранее совершили коррупционные правонарушения", – резюмировал вице-министр.

Проработав вопрос о реализации единой платформы по закупкам, приняли решение о создании Единой платформы на базе Единого оператора госзакупок – АО "Центр электронных финансов". На первом этапе предлагается сохранить текущие закупочные площадки и интегрировать их для сбора и отображения детальной информации по закупкам. По мнению разработчиков проекта, это позволит поэтапно перейти на единый портал закупок с одновременным отключением имеющихся закупочных площадок.

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании высказался о необходимости реформировать процедуры госзакупок в Казахстане.

