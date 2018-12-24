Член Ассамблеи народа Казахстана обвиняется в квартирном мошенничестве

Бывшая жена подозреваемого несколько лет провела в колонии за аналогичные уголовные дела.

В Алматы вновь начато дело двухлетней давности по факту мошенничества с продажей квартир. Теперь на скамье подсудимых оказался член Ассамблеи народа Казахстана Спартак Русецкий, его бывшая супруга лишь недавно вышла из колонии за аналогичные уголовные дела (всего их было около 14). Однако одна из потерпевших, не получив компенсации, решила вернуть свои сбережения с экс-супруга мошенницы (ее инициалы Б.М.), передает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении Б.М. было начато в 2016 году. При этом она, по версии следствия, в 2010 году взяла крупную сумму денег у своей подруги (пострадавшая) на покупку квартиры в элитном районе Алматы. Стоимость жилья на тот момент оценивалась в сумму около 220 тысяч долларов. Однако потерпевшая передала Б.М. около 115 тысяч долларов. Судебное дело тогда завершилось обвинительным приговором в отношении Б.М., при этом указывалось, что деньги она получила не одна, а вместе с "неустановленным лицом". Этим лицом, как утверждала защита, был некий Искаков, который скончался еще до начала следствия (погиб в ДТП). Русецкий в деле до недавних пор фигурировал лишь как свидетель, однако пострадавшая сторона, не получив компенсацию от Б.М., решила взыскать потерянную сумму через него, теперь ссылаясь на то, что деньги в 2010 году он получал вместе с осужденной экс-супругой.

По информации адвоката Русецкого Алмы Мусиной, во время досудебного расследования в 2016 году ее подзащитный проходил свидетелем, так как предоставил все доказательства того, что он в период инкриминируемого ему преступления жил и работал в Шымкенте. Русецкий привел не только письменные доказательства, но и свидетелей в виде бывшего руководство, которое подтвердило, что он не покидал город.

Теперь обвинение утверждает, что в 2016 году дело судом было возвращено прокурору для предъявления обвинения Русецкому. Однако следственные органы обвинение ему не предъявили и дело вернулось в суд с обвинением только Б. М., которая вину в получении денежных средств признавала, а присутствие при получении денег Русецкого - нет. В 2017 году Б.М. признали виновной в совершении мошенничества и приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, с учетом сокращения срока наказания по предыдущему осуждению в связи с амнистией и тем фактом, что она компенсировала сумму ущерба пострадавшей. Вновь дело всплыло только в августе 2018 года, кода Русецкого задержали по подозрению в мошенничестве. Сейчас в его отношении избрана мера пресечения - залог.

С этого момента в деле начались странности. После приговора в отношении Б.М. из материалов дела исчезли важные документы, в частности, те, которые доказывали невиновность Русецкого (справки с места работы, показания свидетелей). В связи с чем сегодня юристы подсудимого решили работать с материалами дела лишь через электронный судебный кабинет.

На прошедшем 24 декабря процессе (уже пятом по счету), сторона обвинения представила свою версию случившегося 6 лет назад. По информации пострадавшей, Русецский с супругой пришли к ней в бутик, где она передала им 115 тысяч долларов. При этом Русецкий лично обещал отдать ей ключи от элитного жилья в течение трех месяцев, однако не выполнил договор. Никаких расписок пострадавшая суду не предоставила, однако в прошлом судебном заседании присутствовало несколько родственников, являвшихся свидетелями передачи денег. При этом на процесс они явиться не смогли по состоянию здоровья.

Из свидетелей на процессе присутствовал бывший следователь по уголовному делу Б.М. В течение часового допроса мужчина не смог прояснить обстоятельства дела, ссылая на забывчивость. Он также не смог пояснить, куда делись важные документы из закрытого уголовного дела. Сегодня адвокаты Русецкого настаивают на том, чтобы дело вернули на повторное расследование в прокуратуру из-за многочисленных процессуальных нарушений, допущенных в ходе следствия.

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