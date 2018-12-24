Что поставить казахстанцам на новогодний стол

Хозяйка 2019 года - желтая земляная свинья.

До Нового года осталась неделя, пора задумываться о праздничном меню. Диетолог и шеф-повар Талгат Акбергенов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что лучше всего поставить на стол.

Хозяйка 2019 года - желтая земляная свинья. Поэтому, естественно, следует отказаться от блюд из свинины и от желейных десертов, так как зачастую для изготовления желатина используют свиные голяшки.

Стоит помнить, что свинья животное хоть и не капризное в еде, но предпочитает все натуральное и свежее, посему полуфабрикаты приберегите для другого случая.

- На Новый год нужно кушать больше овощей свежих, сырых. Понятное дело, что многие будут пить спиртные напитки, поэтому закусывать лучше сочной пищей, фруктами. Многие привыкли, что алкоголь лучше закусывать жирной едой, холодцами, например. Но это ошибочное мнение. То, что казахстанцы будут при любом случае есть мясо и жирное – это неизбежно, поэтому овощи должны быть на столе обязательно, так как они улучшают усвоение. Если будете кушать только мясо, то запора не избежать. Также нужно иметь под рукой кисломолочные продукты, - поделился советом Талгат Акбергенов.

Специалист предупредил, чтобы не мучиться от похмелья первого января, готовиться к застолью лучше уже сейчас.

- Чтобы на утро не болела голова, нужна сочная пища, особенно полезна в таких случаях хурма. Чтобы заранее снабдить себя витаминами, можно уже сейчас кушать хурму и креветки. Эти продукты содержат элементы, которые нейтрализуют вредное действие алкоголя, - продолжил Талгат.

Хозяйки, которые желают понравиться желтой свинье, могут не готовить множество горячих блюд. Достаточно одного гарнира и запеченной утки или кролика. Зато салатов и закусок должно быть предостаточно.

- На новогодний стол лучше ставить мини-закуски, finger food. Та же самая икра, канапе из овощей или рыбы. Мы привыкли ведрами ставить майонезные салаты, и есть их бесконечно, а когда порции маленькие, то и чувство насыщения приходит быстро, - сказал диетолог Талгат Акбергенов.

Свинья любит различные крупы, поэтому будет уместным поставить в центре стола мисочку с пшеницей и пшеном.

Асема Тунгушбаева

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