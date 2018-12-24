Помните о необходимости частых перерывов в работе.

Причина мышечных болей при работе за компьютером – неправильная организация рабочего места.

По окончании напряженного рабочего дня, проведенного за компьютером, вы встаете из-за стола с чувством скованности в шее, спине и плечах и «тяжелой» головой? И невольно задумываетесь о покупке «того самого» эргономичного кресла, которое обещает комфорт в работе?

На самом деле, у Ваших неприятных ощущений может быть две причины. Одна из них – неадекватная коррекция зрения. Пытаясь получше рассмотреть изображение на экране, Вы всем телом наклоняетесь вперед, тянете шею или запрокидываете голову назад, стараясь смотреть через нижнюю часть очковых стекол. В такой неудобной позе мышцы шеи, спины и плеч напряжены, что и приводит к болям. Другая причина возникновения мышечных болей – неправильная организация рабочего места.

Правильная эргономика рабочего места за компьютером

Как работать эффективно, без вреда для здоровья, с комфортом и удовольствием? На эти вопросы призвана ответить эргономика. Вот некоторые рекомендации по разумной организации рабочего места.

• Расположите монитор прямо напротив Вас, на расстоянии 60-70 см, но не ближе 50 см. Уровень глаз при этом должен приходиться на верхнюю треть экрана.

• Выбирайте рабочий стол с высотой рабочей поверхности 68-80 см и достаточным пространством для ног.

• Рабочее кресло должно быть регулируемым по высоте. А наклоненная вперед спинка – соответствовать физиологическим изгибам позвоночника.

• Во время работы руки и ноги должны быть параллельны полу. Удобное положение рук обеспечивают подлокотники. При необходимости используйте подставку для ног.

• Клавиатуру расположите на расстоянии 10-30 см о края стола.

• Желательно использовать пюпитр или фиксатор для документов.

И помните о необходимости частых перерывов в работе!

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