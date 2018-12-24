Школы Астаны закрываются из-за сильных морозов

Из-за понижения температуры в столице родителей просят срочно забрать детей из школ.

В столичных школах прервали занятия. Родителей учащихся второй смены просят забрать детей из школы в связи с резким похолоданием, передает Sputnik.

В настоящее время температура воздуха опустилась до минус 27 градусов, которые в условиях влажности и ветра ощущаются как 37 градусов мороза.

Как сообщили в одной их столичных школ, распоряжение об отмене занятий пришло от управления образования Астаны, а следом — от комитета по ЧС.

Штормовое предупреждение в Астане

Ожидается, что во вторник школьники останутся дома, поскольку в столице объявлено штормовое предупреждение. В Астане 26-27 декабря ожидается 33-35 градусов мороза.

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