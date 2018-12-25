Подробности ЧП в Актобе разъяснили в МВД РК

Группа молодых людей избила местного жителя.

В министерстве внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали чрезвычайное происшествие, которое случилось в Актобе в ночь на 24 декабря, передает Zakon.kz.

Директор департамента внутренних и внешних коммуникаций ведомства Алмас Садубаев рассказал, что в мессенджере WhatsApp распространяется видеоролик. В комментарии к видео указывается, что оно якобы снято в 12 микрорайоне Актобе.

"В городе Актобе в ночь на 24 декабря этого года группой молодых людей местному жителю были нанесены телесные повреждения. Потерпевший с множественными ранами был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря профессионализму оперативников данное преступление удалось раскрыть в дежурные сутки. Подозреваемые в совершении покушения на убийство задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - рассказали в МВД.

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