Чиновники в Павлодаре отказываются устранять последствия коммунальной аварии

После скандала чиновники все-таки пообещали, что течь устранят и воду люди получат вновь.

Вот уже несколько дней жители нескольких десятков домов вынуждены обходиться без воды. Трубу водоснабжения на центральной улице прорвало еще в прошлую пятницу, подтопив стоящие здесь дома. Но устранять коммунальную аварию чиновники пока не намерены, заявляя, что это проблемы местных жителей, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

В зоне повреждения больше 20 домов, которые пришлось отключить от водоснабжения.

"Случился порыв, потекла вода во все палисадники и в дом. Воду отключили – приехал акимат и сказали: делайте сами, своими силами", - возмущается жительница города Ольга Смеян.

Чиновники объяснили отказ тем, что трубы, уложенные здесь больше четверти века назад, им не принадлежат. А поскольку это не коммунальная собственность, то можно смело умыть руки. Открестились от сетей и в обслуживающей организации.

"Деньги наши куда-то уходят, но "Горводоканал" говорит, что эта труба им не принадлежит. Как будто бесхозная. Мы хотим спросить у "Горводоканала", за что мы платим столько лет деньги. При этом, они нам никакую помощь не оказывают", - говорит Зухра Касиинова.

После получения отказа от всех, людям ничего не оставалось, как самим лезть в яму и откачивать воду.

"Вычерпывали ведрами, и всем подряд. Достигаем дна, грунтовая вода снова приходит. Не успеваем выкачивать, чтобы добраться до трубы".

И это еще одна проблема микрорайона Второй Павлодар. Весной 2018 года грунтовые воды затопили здесь больше 200 домов. Специалисты так и не смогли найти источник, и определить направление водной массы под землей. Планировали даже создать гидрогеологическую карту, руки до которой так и не дошли. "Вот кусок трубы с нашей улицы. Вот состояние ее. Тонкая, гнилая вся. "Чопики" торчат – забивать пробовали". Решить проблему может только замена поврежденного участка трубопровода длиной в 70 м.

Такая работа горожанам не под силу, потому как она требует участия квалифицированных специалистов. Свои услуги частная компания оценила в 700 тысяч тенге, и это без учета стоимости материалов. Но местные жители, большая часть которых пенсионеры, собрать эту сумму не в состоянии. Поэтому уже несколько дней вынуждены обходиться без питьевой воды.

Коммунальная авария здесь – не первая в этом году. В ноябре порыв произошел на другом участке. Еще одна течь образовалась на соседней улице. И людям вновь предложили ремонт за собственный счет.

"Законодатель не запрещает передачу инженерных сетей в коммунальную собственность или кому-то в доверительное управление. Поэтому, я думаю, это вопрос времени и определенной бумажной волокиты. Для этого необходимо собрать всю документацию, которая имеется, все схемы, когда это застраивалось. Но в этом вся и проблема – этих документов нет", - отметил руководитель отдела ЧС городского акимата Канат Жылдыбаев.

После скандала чиновники все-таки пообещали, что течь устранят и воду люди получат вновь. Но жители частных домов теперь боятся того, что подаваемое давление изношенная труба может не выдержать, и список тонущих домов в микрорайоне увеличится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!