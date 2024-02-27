Как в Майкаине устраняют коммунальную аварию

143 человека отогревают дырявый магистральный водопровод "Экибастуз-Майкаин" в Павлодарской области, а тем временем в соцсетях распространяют видео с фонтанами, которые бьют из труб, а вода заливает степь, сообщает Zakon.kz

В акимате Павлодарской области сообщили, что сейчас поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы автомобильными углем и деревянными шпалами.

Фото: акимат Павлодарской области

"Сейчас ведутся работы по отогреванию трубопровода на 5 участках (трубы подземного и наземного исполнения). Всего за время ведения работ по устранению повреждения отогрето около 4,1 км трубопровода".

Фото: акимат Павлодарской области

В ведомстве пообещали, что работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения.

Фото: акимат Павлодарской области

А тем временем жители поселка Майкаин, почти неделю вынуждены пользоваться привозной водой.



Комментаторы оставляют под видео сообщения с привычным сарказмом:

Уже 4 сутки без воды

Помню 1998 год , год не было воды в майкаине,



По швам "свистит". Чварчики накосячили.

А такая ржавчина! Это точно питьевая? Так у нас все достопримечательности появятся в окрестностях. Стоунхендж снесли. Тут розовое озеро ....

Воду теперь в пять раз надо повысить а то дыру не закроем

Вот вся их работа..все их чопики

О, новая локация. Надо сделать Love Story

По информации "Павлодар-онлайн" из-за повреждения на водоводе объявлен режим ЧС. Информация об объявлении ЧС техногенного характера местного масштаба в Экибастузе размещена на портале открытые НПА. Ответственным назначен замакима города Ержан Салханов.

Ранее сообщалось, что авария произошла под Экибастузом на трубопроводе "Экибастуз-Майкаин", ведущем в село Майкаин. В "Горводоканале" сообщили, что 21 февраля 2024 г. было выявлено повреждение на трубопроводе. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП "Горводоканал". Работы по устранению причины повреждения проводятся силами ГКП "Горводоканал", а также при содействии специалистов ДЧС Павлодарской области, ТОО "Экибастузкоммунсервис", разреза "Восточный" , ТОО "Богатырь Комир", ТОО "Инженерные сети" и др. Построен этот трубопровод был в 1996 году. Замену 20-ти километров сетей рассчитывали начать весной 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в степи под Экибастузом после аварии и на Горводоканале уже было чудо техногенного происхождения. Образовался красивый ледник, ну а после того как местные массово начали фотографироваться с этим "памятником нерадивым коммунальщикам" ледяную глыбу снесли экскаватором.