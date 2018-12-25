Архиепископ Томаш Пэта поздравил католиков Казахстана с Рождеством
Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана - архиепископ.
Фото : Казправда25 декабря 2018, 07:54
В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира празднуют Рождество, передает МИА "Казинформ".
"Дамы и господа, братья и сестры, Рождество Христово - это, после Пасхи Господней, самый великий праздник христианской веры. Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана. Пусть наш общий дом всегда будет наполнен миром и согласием. Всех вам благ", - сказал в своем рождественском видеопоздравлении Архиепископ Томаш Пэта.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951600-60d69a8abf9efe398a8e740bc0672a64
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...