Архиепископ Томаш Пэта поздравил католиков Казахстана с Рождеством

Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана - архиепископ.

Фото : Казправда

В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира празднуют Рождество, передает МИА "Казинформ". "Дамы и господа, братья и сестры, Рождество Христово - это, после Пасхи Господней, самый великий праздник христианской веры. Поздравляю всех верующих в Христа и всех людей доброй воли, особенно земляков - граждан Казахстана. Пусть наш общий дом всегда будет наполнен миром и согласием. Всех вам благ", - сказал в своем рождественском видеопоздравлении Архиепископ Томаш Пэта.

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