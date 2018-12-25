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Сагинтаев поручил акимам усилить контроль за обеспечением теплом казахстанцев

В этом году отопительный сезон проходит без серьезных технологических нарушений.

Фото : BNews.kz25 декабря 2018, 10:55

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства при обсуждении текущей ситуации с отопительным сезоном поручил акимам держать вопрос обеспечения казахстанцев теплом на постоянном усиленном контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

"В общем, в этом году отопительный сезон проходит без серьезных технологических нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле. В некоторых регионах на севере у нас сейчас особенно сильные морозы, и впереди у нас праздничные дни - это надо учитывать", - сказал он.

При этом глава Кабмина сделал ряд поручений. В частности, местным исполнительным органам поручено принять меры по обеспечению объектов теплоэнергоснабжения необходимым объемом топлива, запасных частей, необходимых материалов.

"Также надо привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства соответствующей организации, бригад реагирования в эти дни", - пояснил Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что данные меры сейчас "нужны населению".

"Сейчас это населению нужно. Это не наши просто слова. А наши конкретные дела в тепло в доме, конкретно. Поэтому ответственность здесь должна быть. Прошу не забывать об ответственности", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана


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